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08 Травень 2019, Київ 19:25
Фотогалереї

Фоторепортаж: Марш пам'яті полеглих захисників України у війні з Росією

На честь Дня пам'яті та примирення в Києві відбувся марш матерів, дружин та учасників нинішньої війни України з Росією на Донбасі.

Спочатку в колонній залі КМДА відбулася церемонія нагородження батьків загиблих учасників АТО/ООС. Після офіційної частини матері, дружини та діти воїнів АТО/ООС пройшли ходою вулицею Хрещатик, майданом Незалежності, вулицею Трьохсвятительською до Михайлівської площі, де поклали квіти до Стіни пам'яті. У ході також взяли участь курсанти, активісти та жителі столиці.
Глава ПЦУ митрополит Епіфаній відправив молебень за захисниками України.

За офіційними даними, з початку бойових дій на Донбасі загинули 2973 українських військових.
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