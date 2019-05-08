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158 солдат и офицеров Красной армии, погибших во Второй мировой войне, перезахоронили в Славянском районе. Последние воинские почести отдали военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Безымянные останки обнаружили поисковики организации «Плацдарм» в минувшем году в местных лесах. Их похоронили в братской могиле в селе Маяки. Это уже не первое такое перезахоронение. Теперь здесь покоятся более 300 солдат и офицеров, которые сражались за освобождение от нацистских захватчиков.

В последний путь красноармейцев, погибших 76 лет назад в годы Второй мировой войны, провожают солдаты Вооруженных сил и Нацгвардии Украины. Хоронят останки в братской могиле в селе Маяки со всеми полагающимися воинскими почестями.

Немцы подпускали наших и расстреливали из пулемета

Нина Ивановна – среди тех, кто видел войну своими глазами. За лобовой атакой советских войск возле их села дети наблюдали с соседнего холма. Среди бегущих на немецкие пулеметы был и отец тогда еще маленькой Нины Щербины. В том бою он погиб, как и сотни других.

«Мы – детвора – на этот бугор поднимемся, у нас это «Ратуша» называют, и смотрим, как на том холме наши наступают. Там овраг, а в нем немцы. Немцы подпускали наших и расстреливали из пулемета. В одной из таких атак и мой отец был ранен, а затем умер в госпитале. Мы его тайно ночью хоронили», – вспоминает Нина Щербина.

В погребах погибали целые семьи, когда попадали снаряды. Наши же били по немцам, а попадали по нам

Артиллерийская подготовка, конечно, облегчала наступление советских войск, но приносила немало беды гражданским. Мирные погибали целыми семьями, прячась по подвалам, рассказывает Нина Щербина.

«В погребах погибали целые семьи, когда попадали снаряды. Целые семьи сбегались прятаться. Наши же били по немцам, а попадали по нам. По немцам били, а что рядом люди, не думали. Люди прятались по подвалам, и там все жили-пережидали», – говорит она.

В лесах под Славянском и Святогорском солдаты гибли целыми полками и дивизиями, отмечает руководитель поискового отряда Алексей Юков. Ежегодно он с товарищами находит сотни останков бойцов. Идентифицировать удается единицы.

Работы у поисковиков здесь хватит на много лет, ведь ни санитарные, ни стихийные братские могилы не обозначены на картах. А таких здесь очень много.

Если удается идентифицировать одного из ста – это хорошо

«Десятки тысяч. Дивизии, полки, батальоны. Все здесь поголовно лежат. И их имена не зафиксированы ни на одном памятном знаке. Если удается идентифицировать одного из ста – это хорошо. Личных опознавательных знаков и жетонов у красноармейцев после 1942 года не было. А бумажные документы, конечно не сохранились», – говорит руководитель поискового отряда Алексей Юков.

Украинские военные, которые отдали последние почести павшим в бою солдатам, проводят параллели с сегодняшними событиями на Востоке Украины. Здесь как и 76 лет назад вновь молодые люди с оружием в руках защищают страну. И также, как и их деды и прадеды, гибнут отстаивая мирное будущее для своих потомков.

И сегодня украинский народ отстаивает свою свободу и независимость. Воюет с врагом, который сова напал на наше землю

«К сожалению, цикличность в истории происходит. И сегодня украинский народ отстаивает свою свободу и независимость. Воюет с врагом, который сова напал на наше землю. Но внуки и правнуки тех солдат, которые погибли в 20-м веке, показывают, что они достойны своих дедов и прадедов», – заявил на митинге-реквиеме заместитель командующего Операцией объединенных сил Олег Грунтковский.

Это и другие подобные захоронения с каждым годом будут расти, считают военные и поисковики. Ведь тысячи безымянных могил еще остаются ненайденными, а солдаты, погибшие в годы Второй мировой, не похороненными, как положено. С каждым годом идентифицировать их становится все сложнее, а значит тысячи погибших солдат так и останутся без имени, но не без памяти о них, уверяют волонтеры.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)