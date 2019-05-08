У День пам’яті і примирення Зеленський зустрівся зі зв’язковою УПА і ветераном Сталінградської битви

Новообраний президент України Володимир Зеленський 8 травня, у День пам’яті та примирення, зустрівся у Запоріжжі із зв’язковою УПА Параскевою Зеленчук-Потяк і ветераном Сталінградської битви Іваном Залужним.

«У День пам’яті та примирення ми вшановуємо та вклоняємося перед усіма, хто боровся проти нацизму та загинув за Україну в роки Другої світової війни. Перед кожним, хто віддав своє життя заради миру. Миру, якого сьогодні так потребує Україна. Миру, запорукою якого стане єдність усіх українців. Для того, щоб у майбутньому нас об’єднували лише перемоги», – йдеться на сторінці Зеленського у Facebook.

До допису новообраного президента прикріплене фото, на якому Зеленський зображений із 101-річним капітаном першого рангу морської піхоти ВМФ СРСР, учасником Другої світової війни Іваном Залужним, який втратив через бойові дії на Донбасі єдиного внука, а також із Параскевою Зеленчук-Потяк, яка у 13 років стала зв’язковою в УПА, де передавала інформацію, провіант і плела светри.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на сторінці у Facebook привітав рішення Зеленського відзначити цей день одночасно із зв’язковою УПА і ветераном Сталінградської битви.

«Вітаю правильний підхід Володимира Зеленського до відзначення Дня пам'яті і примирення», – написав В’ятрович.

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».