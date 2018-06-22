У Запоріжжі Порошенко нагородив 100-річного ветерана Другої світової

Під час робочого візиту до Запоріжжя президент Порошенко вручив ветерану Другої світової війни Івану Залужному орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Як зазначалось під час церемонії, цю нагороду присудили за особисту мужність та самовідданість виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.



Учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив влітку 2014 року єдиного онука під час АТО. Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у 50 побратимів.

Історія родини Залужних набула широкого розголосу в ЗМІ - Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії. У травні цього року ветерану виповнилось 100 років.



22 червня президент Порошенко перебуває з робочим візитом у Донецькій та Запорізький областях. У Краматорську він представив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця.

Під час візиту до Запоріжжя Порошенко відвідав 9-ий полк оперативного призначення Національної гвардії України, де оглянув територію військового містечка та ознайомився з розбудовою інфраструктури полку.