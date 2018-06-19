До його загибелі я навіть не знав, що він воює – брат загиблого Василя Сліпака

Прем’єра меси і лише одне виконання з квартетом світового рівня французьких солістів, симфонічним оркестром і українським хором. W-life – це музичний марафон пам’яті Василя Сліпака, оперного співака, що загинув на Донбасі. В пам’ять про Василя виконають «Урочисту месу» Джоакіно Россіні в київській консерваторії.

Цьогоріч фестиваль пройде вдруге, але, на відміну від першого, одразу в кількох містах. Марафон пам’яті Сліпака розпочнеться 29 червня в Києві, а завершиться гала-концертом у Львові, розповідає головний диригент хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал.

«Маленька урочиста меса, хоча насправді це велика і геніальна робота Джоаккіно Россіні для хору, оркестру і квартету солістів. Хорова капела «Дударик», академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії і квартет французьких солістів. Ми представимо цю роботу тут 29 червня, а на наступний день веземо її до Львова. В Україні це буде прем’єра, бо ця програма ще ніколи тут не виконувалась», – каже Кацал.

​Марафон Василя Сліпака – це музика високого духу, така ж, яким був Василь, каже Кацал: «Я думаю, що це саме те, що Василь і хотів би бачити. Дуже урочисте і піднесене, а з іншого боку, дуже позитивне».

Перший день марафону пройде в київській Національній музичній академії невипадково, розповідає старший брат Василя Орест Сліпак.

«Василя три роки не брали у Львівську консерваторію, і він дуже переживав з цього приводу. Просто у Василя був контр-тенор, і ніхто не знав, що робити з тим голосом. В 1994 році він їде у Київ, на «Kyiv Music fest», і виконує твір Олександра Козаренка. На цьому концерті був присутній ректор музичної академії – Олег Тимошенко. І потім у центральних новинах був репортаж про цей фестиваль, де ректор Тимошенко на всю Україну говорить, що є геніальний голос, який не беруть до Львівської консерваторії, і що він хоче його забрати до себе – в Київську. І після цього Василя беруть у консерваторію», – каже Орест Сліпак.

​«Просто принесли якогось чувака, поклали на диван. І я був його нянькою»

Пригадуючи життєвий шлях Василя, Орест каже, що ніколи б не подумав, що на його брата чекає такий успіх. Бо для Ореста молодший брат завжди був «тихонею» та «ботаніком», на відміну від урвиголови Ореста.

«Я пригадую, як його принесли з пологового. Батьки чомусь не казали, що мама має народити. Просто принесли якогось чувака, поклали на диван. Потім так сталося, що батьки мусили працювати, і фактично я був його нянькою. Він постійно був дуже спокійним. Якийсь незрозумілий. Всі думали, що він не говорить, так був тихий. А я був бешкетний, страшний… І коли мене залишали з ним на цілий день, то я його завжди обманював. Казав, що йду щось йому купити, а сам йшов бавитися з хлопцями. Приходжу ввечері, а він такий бідний і розплаканий. І в школі він був дуже тихий і спокійний», – пригадує брата Орест.

Він ніколи не говорив, що воює, казав, що займається гуманітарною діяльністю

А от справжнього Василя майже ніхто не знав, зізнається Орест, бо те, що бачили довколишні, зовсім не відповідало внутрішньому світові співака. Василь Сліпак дуже боявся тривожити свою родину і беріг рідних. Так сталося і з рішенням піти воювати. Родина не знала, що видатний оперний співак полишив сцену заради боротьби за Україну. Сім’ї він сказав, що займається волонтерською діяльністю на сході.

«Він дуже жалів мене і батьків. До його загибелі я навіть не знав, що він воює. Я підозрював, але він ніколи не говорив, що воює, казав, що займається гуманітарною діяльністю. У нас було багато дискусій, бо я не підтримував цього, бо бачив, скільки всього він може зробити, будучи співаком. Я боявся навіть того, що він займається волонтерством на фронті», – розповідає Орест.

Перед тим, як Василь Сліпак пішов на фронт, його кар’єра стрімко пішла в гору, розповідає Орест, контракти сипались один за одним, але Василь обрав інший шлях.

Василь наголошував на тому, що ця війна повинна закінчитись нашою перемогою

«Василь наголошував на тому, що ця війна повинна закінчитись нашою перемогою. І цієї перемоги ніхто не подарує, тільки ми самі», – каже Дмитро Кацал, і додає: тому цей марафон має стати кроком до перемоги, хоча б мистецької.

Кожного року марафон буде трансформуватися, каже Кацал, бо Василь був настільки різноплановою особистістю, що брати лише вокальний напрямок буде несправедливо: «Василь би хотів, щоб наше життя було, як фестиваль».

На думку брата і колеги, Василь Сліпак був би щасливим, побачивши, що проводяться такі фестивалі і що люди не занепадають духом.

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