Чи має людина мистецтва йти на війну – одне з головних питань у фільмі про Василя Сліпака 

Одеса –​ Якщо ви подивитесь «Міф», то зможете зрозуміти мотивацію добровольців – так про свій третій «військовий» фільм розповідає Леонід Кантер. Разом із режисером Іваном Яснієм вони зняли документальний повнометражний фільм про Василя Сліпака – оперного співака, що повернувся в 2015 році з Франції й пішов на фронт добровольцем і загинув в червні 2016 року. Стрічку знімали на передовій із добровольцями, у Франції із друзями загиблого та у Львові, де він навчався. В широкий прокат у принаймні 30 містах України фільм вийде 8 лютого.

«За що загинув Василь Слипак», написано на екрані одеського кінотеатру «Планета Кіно», де 1 лютого відбувся прем’єрний показ документальної стрічки «Міф» Леоніда Кантера і Івана Яснія. В 2014 і 2015 роках вони вже зняли дві документальні стрічки на тему добровольців на фронті – «Війна за свій рахунок» і «Добровольці Божої Чоти».

Фільм про життя і смерть Василя Сліпака – повнометражне масштабне документальне творіння. Зйомки відбувалися не лише на передовій в зоні АТО, а також у Франції, де майже 20 років прожив оперний співак.

Василь Сліпак народився у Львові в 1974 році, в 1997 році поїхав співати в Паризьку національну оперу, а з початком Революції гідності став волонтером у Франції і збирав гроші на Євромайдан, а в 2015 році поїхав на війну і вступив до Добровольчого українського корпусу. Там він отримав позивний «Міф» – скорочення від «Мефістофель», арію якого співак неодноразово виконував. Василь Сліпак загинув у бою 29 червня 2016 року.

Фільм складається з кількох частин – юність співака, його життя і робота в Європі, Майдан-2014 і війна. Інтерв’ю творцям фільму дали найближчі люди загиблого співака – його друзі і диригент із Парижа, його вчителі зі Львова, його колишня дівчина і його старший брат Орест. «Міф» – це живий портрет мого брата», – переказує слова Кантер.

Чи треба людям мистецтва йти на фронт? Скажеш, що не треба, а хто тоді буде захищати країну? Якщо скажеш, що треба, то ось йде оперний співак й гине

«Ніхто не має прямої відповіді на запитання – чи треба, чи не треба людям мистецтва йти на фронт? Ніхто не може відповісти. Скажеш, що не треба, а хто тоді буде захищати країну? Якщо скажеш, що треба, то ось йде оперний співак й гине. Тільки він, тобто Василь Сліпак, може відповідати за себе на це питання», – говорить режисер.

За що гинуть добровольці?

Що рухає добровольцями, серед яких є і музиканти, і науковці, і журналісти, коли вони йдуть на фронт – на це запитання намагалися відповісти Кантер і другий режисер Іван Ясній.

Зараз творці розділилися і возять дві копії фільму всією Україною. Так поки Кантер представляє «Міф» в Одесі, Ясній робить те саме в Тернополі. Зустрітися вони мають 3 лютого у Львові, на черговому показі.

Наразі прокат заплановано в 30 містах України, показувати документальний фільм будуть в кількох мережах українських кінотеатрів. Міста і кінотеатри додаються щодня, каже режисер.

Розповісти про фільм і Сліпака також приїхала побратим загиблого –Галина Клемпоуз. Вона також воювала в лавах Добровольчого українського корпусу, зараз перейшла до батальйону «Донбас-Україна» в Збройних силах України. Галина каже, що побратими Сліпака вважали створення фільму дуже потрібним, допомагали з відео.

Це люди, які йшли мотивовано захищати свою країну

«Він дійсно на це заслуговує. Ми б взагалі були дуже раді, якби такі фільми знімалися б про кожного, хто загинув на цій війні. Тому що це люди, які йшли мотивовано захищати свою країну. Але ми дуже раді, тому що він був один із нас і що його історію дізнаються усі. Його мотивація – це в принципі мотивація нас усіх, на його прикладі будуть знати і нашу історію також», – говорить дівчина.

Після зйомки цього фільму не стало ще двох людей, що є героями цієї кінострічки, розповідає Клемпоуз або «Перлинка», як її кличуть на війні. Друг «Розписний» загинув напередодні приїзду Леоніда Кантера на передову для інтерв’ю, але його кадри дівчина передала для фільму. Ще один доброволець і друг, «Сім’янин», загинув у грудні 2016-го на Світлодарській дузі – вдома його чекали п'ятеро дітей.

Як створювали фільм

Робота над «Міфом» тягнулася близько 17 місяців – бойові друзі загиблого звернулися до Кантера майже одразу після загибелі Сліпака, потім написали і волонтери із Франції. Відеозаписи з участю «Міфа» збирали в соціальних мережах, брали у журналістів, просили у бійців. Аналіз, обробка і формування історії зі шматків відеозаписів вимагали багато часу і зусиль.

Перші півроку режисери робили фільм на власні кошти, а потім збирали гроші через краудфандингову платформу «Спільнокошт». Пожертвування людей зі всього світу забезпечили ще три місяці роботи – всього назбиралось близько 370 тисяч гривень. Музику для фільму писав Євген Гальперін, французький композитор російського походження, який в тому числі працював із режисером Люком Бесоном.

Останню частку бюджету, близько 600 тисяч гривень, забезпечив державний бюджет України – у червні 2017 року фільм виграв на пітчингу. За словами Кантера, ці гроші дали можливість «довести» фільм до ідеального технічного стану, зробити його таким, як вони мріяли. Зокрема анімацію для фільму зробив художник і карикатурист Юрій Журавель – його фірмовий стиль легко впізнати навіть по титрах фільму, не говорячи вже про анімаційні вставки. Загальний бюджет фільму – півтора мільйони гривень.

Восьмого лютого фільм виходить в широкий прокат по всій Україні. Вікових обмежень «Міф» не має, проте в фільмі є кілька жорстких моментів, що записали бійці під час бойового зіткнення. З усіх східних міст поки що запланований тільки Маріуполь, проте творча група говорить про постійне розширення географії показів. Режисер каже, що хотів би пізніше провести мобільні покази фільму на фронті, спеціально для військових, але ще не знає, коли вдасться це зробити. Також історію про Василя Сліпака покажуть у Франції, Італії та Канаді і вже подали для участі в 40 фестивалях.

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