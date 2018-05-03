Воїн-співак, який віддав життя за Україну: фільм про Василя Сліпака показали у Празі

На показ документального фільму «Міф» про українського співака Василя Сліпака, що покинув паризьку сцену і пішов добровольцем воювати за Україну, зійшлися у середу у Празі місцеві українці та чехи, яким небайдужа доля України. Майже два роки тому, у червні 2016-го, Василь Сліпак загинув у бою на Донбасі, тож фільм українських режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія намагається поставити питання про те, за що загинув цей українець з непересічним талантом, який вже давно не жив в Україні. На це питання, актуальне для багатьох українців, люди з чеської публіки давали напрочуд чіткі відповіді.

Документальний фільм про Василя Сліпака з позивним «Міф», який з успіхом пройшов у кінотеатрах України і багатьох країн світу, зокрема, збираючи повні зали у Північній Америці, приїхав до Праги. Тут, за сприяння недержавної організації «Українська європейська перспектива» та українського посольства, його показали у кінотеатрі «Bio OKO», відомому своєю підтримкою акцій на правозахисну тематику.

Про те, що війна в Україні триває і сьогодні, нагадав у своєму вступному слові режисер фільму Леонід Кантер. Він попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Василя Сліпака та ще чотирьох учасників фільму, які загинули вже після зйомок.

Я глибоко не переношу несправедливість, і те, що відбувалося в Україні, з перших днів Майдану, з часу «небесної сотні», анексії Криму та агресії на Донбасі є величезною несправедливістю

«Я глибоко не переношу несправедливість, і те, що відбувалося в Україні, з перших днів Майдану, з часу «небесної сотні», анексії Криму та агресії на Донбасі, є величезною несправедливістю. Я днями згадував свого батька, який був за Другої світової війни у концентраційному таборі в Німеччині. А тут те, що нам здавалося, вже давно стало історією, – війна та всі жахи з нею пов’язані, відбуваються зараз поруч з нами, у сучасній Європі, неймовірно близько до наших кордонів», – говорить після перегляду фільму в інтерв’ю Радіо Свобода один з глядачів, підприємець Павел Шрайбер.

Чеський глядач каже, що для нього, питання, за що загинув Василь Сліпак є цілком зрозумілим. «Я не ставлю собі питання про те, чи ця смерть мала сенс, для мене вона була закономірною. Я побачив у фільмі, як він ще молодим хлопчиною виїхав із несвободи, яку уособлював Радянський Союз, до вільної Франції, і я розумів, що він буде до кінця боротися за свободу для своєї країни. Було видно, що сила його особистості його вела до того, що він обрав собі таку долю, що доля українського «Міфу» була повертатись в Україну доти, доки там триватиме війна», – говорить Павел Шрайбер.

​«Коли стався Майдан, ми вже не могли просто сидіти в кнайпі і на це дивитися»

Ще один чеський глядач, який назвався Адам, говорить в інтерв’ю Радіо Свобода, що вірить, що Україна переможе у цій війні «за справжню незалежність». Адам, який працює в компанії, що виробляє 3-D- принтери, каже, що часто буває в Україні, має друзів серед українських добровольців, а тому добре розуміє мотивацію цих людей. З Україною його зв’язують і родинні спогади – прадід Адама був волинським чехом, який пішов воювати за незалежність Чехословаччини разом з легіонерами, такими ж добровольцями, чиї підрозділи допомагала формувати влада Української Народної Республіки.

Коли стався Майдан, ми вже не могли просто сидіти в кнайпі і на це дивитися. Тоді ми поїхали в Україну і почали допомагати

«Україна мене цікавила завжди. Ще в гімназії ми 10 років планували з моїм однокласником з України, що ми туди поїдемо разом. І коли стався Майдан, ми вже не могли просто сидіти в кнайпі і на це дивитися. Тоді ми поїхали в Україну і почали допомагати», – каже Адам.

Втома від війни

Небайдужі чехи гуртуються навколо українських активістів у Празі, таких як, наприклад, представників «Празького Майдану», які впродовж чотирьох років щонеділі приходять на головну площу Чехії, Старомістську для того, щоб інформувати пражан і туристів про те, що відбувається в Україні. Але втома від війни торкнулася і їх – менше людей приходить на акції, не так активно збирають кошти для підтримки вояків та їхніх родин в Україні.

Тому люди, які прийшли підтримати команду творців фільму «Міф», були для них особливо цінними, адже як і діяльність добровольців, їхня робота залежить від добровільних пожертв. І поки триває війна, Україні буде потрібна підтримка. Те, що вона є і її можна активізувати, показав аукціон, який наприкінці фільму провів режисер Леонід Кантер. Він запропонував продати календар «Знай наших», який намалював аніматор фільму, художник і співак, Юрій Журавель. Торги були активними, а початкова ціна з 200 крон, що є майже стільки ж у гривнях, доросла до 3 тисяч.

Таких, як Сліпак, загинули тисячі, але ми зможемо дізнатися лише про найвідоміші долі

Український підприємець Сергій, який дав найвищу ціну, каже, що нічого особливого не зробив, бо «хлопцям потрібна підтримка». Він каже, що вдячний творцям фільму, що показали, які люди опинилися на лінії фронту.

«Таких, як Сліпак, загинули тисячі, але ми зможемо дізнатися лише про найвідоміші долі», – з жалем говорить він. Проте, його тішить, що про його земляків через це кіно дізнається світ.

Як говорить режисер Леаонід Кантер, який також пішов добровольцем на війну, його фільм – про любов.

Чехи, німці чи канадійці сприйматимуть Україну через призму Василя Сліпака

«За цю годину, що триває фільм, глядачі встигають полюбити цього героя. І в майбутньому, вони, чехи, німці чи канадійці, вже не сприйматимуть Україну, лише як країну вареників, чи Чорнобиля. Вони сприйматимуть Україну через призму Василя Сліпака, любитимуть її, і в разі чого, підтримуватимуть», – пояснює свій задум режисер.

Проте, Леонід Кантер визнає, що тут він лише іде слідом за Василем Сліпаком, який сам створив свій міф.

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