На Донбасі 8 травня загинув один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 8 травня загинув один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили п’ять обстрілів позицій Збройних сил України поблизу Мар’їнки, Павлополя, Лебединського та Опитного.

В угрупованні «ЛНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 8 травня.

В угрупованні «ДНР» удень 8 травня повідомили про загибель одного та поранення ще двох бойовиків, але не вказали, коли це сталося.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.