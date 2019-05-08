У Франції згадують жертв Другої світової війни

Париж – 8 травня у Франції – це передусім День пам'яті за загиблими під час Другої світової війни. Президент Емманюель Макрон взяв участь у церемонії на Єлисейських полях, де запалив вогонь біля могили Невідомого солдата, а також поклав квіти біля пам'ятника Шарлю де Голлю. Жодних військових парадів у Франції у цей день не проводять, лише згадують жахи війни і радість перемоги. Водночас для французів все ж головною трагічною сторінкою в історії лишається Перша світова війна, сторіччя від закінчення якої у листопаді минулого року в Парижі відзначали особливо пишно.

Символ війни у Франції – волошка

Якщо практично в усій Європі квітка-символ війни – це мак, то у Франції – це блакитна волошка. Вона символізує колір військової уніформи французьких солдатів під час Першої світової війни. Незважаючи на те, що форма змінилася, французи залишили волошку як символ жертв і Першої, і Другої світових війн, тому саме волошки були на пальтах всіх учасників церемонії 8 травня.

Під час Другої світової війни Франція була розділена на дві частини – північ була окупована Німеччиною, а на півдні керував маршал Петен (колабораціоністський режим Віші). На цьому тлі розвивався рух опору нацистам – «Резістанс». Тож під час церемонії 8 травня французький хор співав не лише Марсельєзу, а і пісні французьких партизан, які загинули під час Другої світової війни.

Що ж до самої дати 8 травня, то у Франції більше приділяють увагу не так самому закінченню війни, як висадці союзників у Нормандії 6 червня. Емманюель Макрон, вітаючись 8 травня з ветеранами біля Тріумфальної арки, вже запрошував їх на церемонію «Jour J» і анонсував приїзд американського президента Дональда Трампа.

8 травня і «жовті жилети»

Для того, щоб Емманюель Макрон міг спокійно приїхати на церемонію пам'яті жертв Другої світової війни у центр столиці, влада Парижа була змушена офіційно заборонити проведення будь-яких протестів у центрі міста. Представники руху «жовтих жилетів» вже збиралися проводити свою маніфестацію, бо 8 травня у Франції – офіційний вихідний, а Єлисейські поля вже стали практично «офіційним» місцем протестів «жовтих жилетів».