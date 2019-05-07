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07 Травень 2019, Київ 15:45
Політика

Чому в Білорусі й Казахстані забороняють «Безсмертний полк»

«Безсмертний полк» у Мінську, 2018 рік

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У Білорусі – напередодні Дня перемоги – у місті Вітебську заборонили, а в столиці Мінську змінили місце проведення проросійської акції «Безсмертний полк». У казахстанському місті Актобе місцева влада заявила, що хода в їхньому місті не відбудеться. Тим часом в Україні подібну ходу мають намір провести.

Білорусь. «Не є можливим»

У Вітебську місцева влада відмовила в проведенні ходи-акції «Безсмертний полк» із формулюванням «не є можливим» і запропонувала приєднатися до акції «Білорусь пам’ятає», пише правозахисна організація «Весна». Заявку на захід подавала партія лівих «Справедливий світ», її підтримали представники декількох недержавних організацій.

У Мінську проведення акції «Безсмертного полку» узгодили, але змінили місце проведення: замість ходи вздовж проспекту заявникам дозволили провести мітинг біля Будинку-музею I з’їзду РСДРП.

У березні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він виступає «категорично проти» подібних заходів. «Це блискуча російська акція, але у нас є своя – «Білорусь пам’ятає». Чому ми повинні кинути своє і взяти інше, якщо по суті і за зовнішньою формою обидві акції однакові?» – заявив тоді Лукашенко. Він зазначив, що аналогічна акція «Білорусь пам’ятає» з’явилася в його державі значно раніше, ніж у Росії.

«Безсмертний полк» у Мінську, 2018 рік
«Безсмертний полк» у Мінську, 2018 рік

«Безсмертний полк» у Білорусі викликає неоднозначну реакцію. Частина населення пов’язує цю акцію з «русским миром», а учасники ходи виходять на неї з портретами Сталіна.

У 2018 році в Мінську влада спочатку не дала дозволу на акцію «Безсмертний полк», запропонувавши ініціаторам приєднатися до державної ходи «Білорусь пам’ятає». Про це написали російські ЗМІ, й організатори ходи почали закликати прихильників вийти на акцію без дозволу.

В результаті ходу дозволили менш ніж за день до її проведення. Білоруська державна преса тоді проігнорувала цю альтернативну ходу, а Лукашенко заявив, що в Білорусі ніхто не забороняв іти з портретами родичів, загиблих на війні, а змінити формат попросили самі ветерани.

При цьому президент Білорусі розкритикував тих, хто хоче «приватизувати» тему перемоги у «Великій вітчизняній війні» (так, зокрема, у Росії і Білорусі називають Другу світову війну).

Казахстан. Фотографії в смітниках і затори

У Казахстані хода «Безсмертний полк» традиційно пройде в Алмати і Нур-Султані. Однак в Актобе – адміністративному центрі Актюбінської області – місцева влада скасувала акцію.

На нараді з питань організації святкових заходів до Дня перемоги керівник адміністрації Ільяс Іспанов пояснив причини скасування ходи заторами на дорогах, а також зауваженнями родичів загиблих під час «Великої вітчизняної». Вони були незадоволені тим, що після проведення ходи фотографії їхніх рідних розкидані в різних місцях і смітниках міста, «що викликає неповагу до пам’яті загиблих ветеранів ВВВ».

Крім того, в Актобе заяви на проведення ходи ніхто не подавав.

Охочим вшанувати пам’ять загиблих, вийшовши з портретами рідних, запропонували приєднатися до заходу в головному парку міста.

Казахстан. Привітання ветеранів з нагоди Дня перемоги, фото з архіву
Казахстан. Привітання ветеранів з нагоди Дня перемоги, фото з архіву

6 травня у Кремлі заявили, що «відстежують інформацію» про ситуацію з акцією «Безсмертний полк» в Білорусі і Казахстані. «Не завжди зрозуміло, про що конкретно йде мова, про чиї рішення, що призвело до таких рішень. Тому тут ми теж би не поспішали робити якісь висновки», – зазначив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Хода, яка колись розпочиналась як «некомерційна, аполітична та недержавна ініціатива», впродовж останніх кількох років набрала більш офіційного змісту і нині фінансується, зокрема, з російського держбюджету.

Президент Росії Володимир Путін під час акції «Безсмертний полк». Москва, 9 травня 2015 року
Президент Росії Володимир Путін під час акції «Безсмертний полк». Москва, 9 травня 2015 року

В Україні ідея «Безсмертного полку» наштовхнулась на супротив

Акцію «Безсмертний полк» активно просувають насамперед у тих країнах, які колись були в СРСР. Особливо ж – в Україні, задля утримання якої у полі свого впливу Росія розв’язала масштабну гібридну війну, окупувавши частину української території, наголошував ще у 2017-му президент України Петро Порошенко:​ «Акція «Безсмертний полк» – взірець витонченої політичної спекуляції на почуттях людей. Насправді у Москві її придумали ... для того, щоб російській експансії в сусідні країни допомагали не лише живі».

Загалом в Україні ідея «Безсмертного полку» наштовхнулась на супротив: як через ворожу ідеологію і використання під час таких акцій забороненої комуністичної символіки, так і через постаті самих організаторів (у їхніх лавах зазвичай політики з опозиційних лівих сил, активісти проросійських організацій, екс-комуністи та екс-регіонали).

Заборонена комуністична символіка під час акції «Безсмертний полк» 9 травня 2016 року у Києві
Заборонена комуністична символіка під час акції «Безсмертний полк» 9 травня 2016 року у Києві

Відтак останні кілька років заходи на кшталт «Безсмертного полку» в різних українських містах супроводжувались словесними та фізичними сутичками.

Так, наприклад, було у травні 2016-го в Одесі та Києві.

​У 2017-му це повторилось, окрема, у Запоріжжі, Харкові і знову в Києві.

Чоловік із портретом головного командира УПА Романа Шухевича вирішив також пройтися разом із учасниками акції «Безсмертний полк». На нього не звертали уваги, допоки він не почав вигукувати гасло «Слава Україні!». Київ, 9 травня 2018 року
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Хоча з’явились і більш креативні методи боротьби. Наприклад, тролінг, коли частина активістів приходила на ідеологічно проросійську акцію з портретами українських повстанців, героїв комп’ютерних ігор та кіно:

Активісти тримають зображення героїв комп'ютерних ігор на знак протесту проти акції «Безсмертний полк» 9 травня 2018 року у Києві
Активісти тримають зображення героїв комп'ютерних ігор на знак протесту проти акції «Безсмертний полк» 9 травня 2018 року у Києві

Попри ці та інші випадки, подібну ходу мають намір провести і цього року. Анонс київської акції із назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (ідеологічно та стилістично ідентичної з «Безсмертним полком») напередодні 9 травня розпочав транслювати телеканал «Інтер».

Акція протесту біля офісу телеканалу «Інтер» у Києві, 11 грудня 2014 року
Акція протесту біля офісу телеканалу «Інтер» у Києві, 11 грудня 2014 року

Починаючи з 2015 року, в рамках декомунізації 9 травня в Україні офіційно відзначають як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Окрім того, Україна 8 травня разом з усією Європою проводить День пам’яті та примирення.

Президент Росії Володимир Путін під час акції «Безсмертний полк». Москва, 9 травня 2015 року
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​Щодо акцій на кшталт «Безсмертного полку», то в СБУ та МВС неодноразово наголошували, що формальних підстав для заборони їх немає, адже, згідно з українським законодавством, усі громадяни мають право на мирні зібрання. Водночас кожного року подібні флешмоби відбуваються під пильним наглядом правоохоронців.
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У тексті використані публікації «Настоящего времени» – проекту Радіо Свобода за участю «Голосу Америки» – і Української служби Радіо Свобода.

Акція протесту біля офісу телеканалу «Інтер» у Києві, 11 грудня 2014 року
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