Посольство України в Португалії засудило агресію й насильство учасників російської акції щодо українських активістів

Посольство України в Португалії заявило, що рішуче засуджує насильницькі й агресивні дії, які вчинили учасники російської акції «безсмертний полк», влаштованої в Лісабоні, проти представників української спільноти.

Як мовиться в заяві посольства, українці вирішили взяти участь у цій акції російської пропаганди з метою продемонструвати справжню роль Сталіна у Другій світовій війні, а також терор і злочини, які він вчинив проти українців.

Найбільше занепокоєння викликає те, що, незважаючи на попередження, місцева влада, за підтримки якої була здійснена російська акція, не перешкодила актам насильства й агресії, заявили в посольстві.

Раніше 5 травня українські активісти у столиці Португалії Лісабоні повідомили, що зазнали нападу з боку учасників російської пропагандистської акції «безсмертний полк». Зокрема, голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха повідомив, що потерпілі активісти перебувають у відділку поліції і пишуть заяви про вчинення нападу: це жінка, якій розбили телефон, а ще один чоловік, якого били бейсбольною битою по тілу, знімає побої у шпиталі і потім теж напише заяву.

За його словами, цього року, як і раніше, посольство Росії, Комуністична партія Португалії і супутні організації лівого спрямування знову провели пропагандистську акцію «безсмертний полк» у Лісабоні. «Представники української громади в Португалії, дізнавшись із соціальних мереж про заплановану акцію, також взяли участь у ній, але з плакатами та гаслами, які показують справжню роль Сталіна у розв’язуванні Другої світової війни і численних жертв сталінського терору та що стосується теперішньої московсько-української війни. Отож, з боку організаторів відбулася агресія проти українців. Були вирвані плакати, вирваний та розбитий телефон однієї українки та після акції був вчинений напад на автомобіль одного активіста української громади, якому на очах його однорічного внука розбили фару в автомобілі і він отримав декілька ударів бейсбольною битою по тілу», – мовиться в його дописі у фейсбуці.

«Сьогоднішня акція москалів у Лісабоні ще раз довела справжній характер «безсмертного полку», а саме: пропаганда агресії, етнічної ненависті та московського шовінізму», – наголосив Павло Садоха.

Інший учасник української акції, Василь Жуйборода, оприлюднив фото, що серед учасників російсько-комуністичного заходу були й люди з символікою угруповання «ДНР». Це підтримуване і спрямовуване Росією незаконне збройне сепаратистське угруповання, що захопило частину Донецької області, визнане в Україні терористичним.

«Організатори акції у Лісабоні «москальський безсмертний цирк» – це люди, які не знають, що таке людяність, гідність. Результатом чого є розірвані плакати, розбиті телефони, поламані окуляри, подряпані руки, розбиті фари в машинах українських активістів», – додає активістка Наталія Варга.

За словами активістів, опір російській акції в Лісабоні чинили разом із представниками української громади також кримські татари.

Посольство Росії в Португалії, що було головним організатором російської акції, зі свого боку, заявило про контр-акцію, яку здійснили, за повідомленням посольства, «українські націоналісти». Користуючись традиційною пропагандистською риторикою Кремля, російські дипломати заявили: «Влаштувавши поблизу пікет … із гаслами, що спотворювали історичну правду про Велику Вітчизняну війну і очорнювали сучасну Росію, бандерівці намагалися перешкодити «безсмертному полкові». Але завдяки вжитим португальською поліцією заходам провокатори були витіснені, а їхні деструктивні дії припинені».

Про напад учасників російської акції на українських активістів у повідомленні посольства взагалі не було згадано.

Посольство України в Португалії ще 3 травня повідомило, що напередодні російського маршу «звернулося до португальських офіційних установ, за підтримки яких проводитиметься ця акція, з проханням уникнути повторення минулорічної ситуації, коли була використана заборонена в Україні символіка терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Акція «безсмертний полк», придумана російськими активістами на початку 2010-х років як спосіб згадати про своїх власних родичів, які загинули під час Другої світової війни, наступними роками була перетворена на офіціозний захід кремлівської пропаганди, який Росія через свої дипломатичні та інші представництва намагається проводити і поза своїми межами: людей масово виводять на такі акції, вручаючи їм портрети невідомих їм людей та агітаційні плакати. Будь-які намагання відновити історичну правду про ту війну і захистити її від перекручень офіційною пропагандою в Росії проголошують «спотворенням історичної правди» і пропонують запровадити покарання за такі дії.