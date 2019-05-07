У білоруському селі попросили Бога про гарний урожай – відео

У Білорусі піснями і танцями відзначили жителі села Погост у Мінській області слов'янське свято Юр’їв день. Згідно зі звичаєм, в цей день люди одягаються в національні костюми, печуть хліб і просять Бога про гарний урожай. Свято відзначають 6 травня. Згідно з білоруським народним обрядовим календарем, Юрій (Юрай), який замінив язичницького бога Ярила, вважався покровителем пастухів і захисником домашніх тварин. У цей день пастухи ходили до церкви, молилися Святому Георгію, і вперше виганяли худобу на пасовище. Юр’їв обряд зберігся лише в деяких селах на півдні Білорусі. У Погості йому присвоєно статус нематеріальної історико-культурної цінності. (Відео Reuters)