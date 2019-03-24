Живе Білорусь: 101 рік від створення Білоруської Народної Республіки вшанували у Києві

У Києві на майдані Незалежності відбулася акція з нагоди 101 річниці проголошення Білоруської Народної Республіки. Акцію провели представники Білоруського центру «Сябри», тактичної групи «Білорусь» та інших організацій.

До святкування долучилися декілька десятків українців і білорусів.

Активісти скандували «Живе Білорусь!», «Слава Україні!», «За вашу і нашу свободу!», тощо.

Учасники акції пройшли під біло-червоно-білими прапорами з майдану Незалежності до вулиці Грушевського де поклали квіти до пам’ятника білорусу Михайлу Жизневському, одному з перших загиблих на Євромайдані, а також ще одному Герою Небесної сотні Якову Зайку, колишньому депутату Верховної Ради, білорусу за походженням.