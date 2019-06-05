Королева Великої Британії Єлизавета, її син, принц Чарльз, президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія зустрілися 5 червня у Портсмуті з ветеранами Дня «Д». Вони потиснули один одному руки і обмінялися кількома словами з кожним з них, запитуючи їх про їхні історії. Світові лідери відзначають у цьому англійському прибережному місті 75-річчя найбільшого морського десанту в історії. Висадка в Нормандії, що поклала початок звільненню Західної Європи від нацистської окупації, залишається найбільшою загалом десантною операцією в історії людства. Її загальна назва – «Оверлорд». (Відео Reuters)