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05 Червень 2019, Київ 21:48
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Королева Єлизавета і Дональд Трамп зустрілися з ветеранами Дня «Д» – відео

Королева Єлизавета і Дональд Трамп зустрілися з ветеранами Дня «Д» – відео
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Королева Великої Британії Єлизавета, її син, принц Чарльз, президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія зустрілися 5 червня у Портсмуті з ветеранами Дня «Д». Вони потиснули один одному руки і обмінялися кількома словами з кожним з них, запитуючи їх про їхні історії. Світові лідери відзначають у цьому англійському прибережному місті 75-річчя найбільшого морського десанту в історії. Висадка в Нормандії, що поклала початок звільненню Західної Європи від нацистської окупації, залишається найбільшою загалом десантною операцією в історії людства. Її загальна назва – «Оверлорд». (Відео Reuters)

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