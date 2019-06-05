У Портсмуті проходить церемонія з нагоди 75-ї річниці висадки в Нормандії

В англійському місті Портсмут проходить пам’ятна церемонія з нагоди 75-ї річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни. На захід приїхали глави п’ятнадцяти держав, які брали участь в боях проти нацистської Німеччини на західному фронті.

Велику Британію на церемонії представляє королева Єлизавета II, її син, принц Уельський Чарльз і прем’єр-міністр Тереза Мей. Також на урочистостях присутні президенти США і Франції Дональд Трамп і Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Урочистості продовжаться в четвер у Франції. Очікується, що з цієї нагоди на нормандське узбережжя країни приїдуть понад 300 ветеранів війни.

Лідери країн, які воювали на західному фронті під час війни, підписали в середу урочисту декларацію, в якій зобов'язалися в майбутньому «вирішувати міжнародні конфлікти мирним шляхом».

Більше 150 тисяч союзних військ вирушили з Портсмута та околиць 6 червня 1944 року, щоб почати повітряний, морський і наземний бій за Нормандію, що в кінцевому рахунку призвело до звільнення Західної Європи від нацистів. У штурмі були задіяні майже 7000 кораблів і десантних суден. Тисячі солдатів загинули в боях з обох сторін.