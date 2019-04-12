Трамп анонсував участь у заходах до 75-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії

Президент США Дональд Трамп заявив, що вирушить у червні до Франції для участі у заходах до 75-ї річницю висадки союзних військ у Нормандії, що призвело до перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Про відповідний намір відвідати заходи у Нормандії Трамп заявив 11 квітня у Білому домі, після того, як американський президент прийняв чотирьох ветеранів Другої світової в Овальному кабінеті – одному з яких 95 років, решті – 100 років і старше.

З початку 6 червня 1944 року операції «Оверлорд» загинули майже 10 тисяч військових союзних держав.

Видання Times of London повідомило, що також у червні Трамп відвідає Великобританію з офіційним візитом, хоча підтвердження від Білого дому немає. Очікується також, що Трамп влітку відвідає Японію і саміт G7 у французькому місті Біарріц.