Порошенко: ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом

Україна фактично була членом антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні, хоча завершення тієї війни так і не зробило Україну вільною, заявив президент України Петро Порошенко 8 травня під час акції «Перша хвилина миру».

«Ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизувати спільну перемогу народів усіх країн антигітлерівської коаліції. Ніхто не має права монополізувати перемогу над нацизмом, а тим більше використовувати її для апології своєї імперської політики. Подолання нацизму 74 роки тому це не привід водити ряжені «полки безсмертних» по всьому світу! Ми дистанціювалися від кремлівського «побєдобєсія». За 5 останніх років ми виробили власний сценарій відзначення Дня перемоги, наближений до загальноєвропейської традиції», – сказав Порошенко.

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні о 22:45 8 травня розпочалася акція «Перша хвилина миру». 73 роки тому в Європі запанував мир. Саме у цей час 8 травня 1945 року був підписаний акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини.

Радіо Свобода вело пряму трансляцію події.

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».