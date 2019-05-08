У Києві відбувається акція «Перша хвилина миру» (трансляція)

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні відбувається акція «Перша хвилина миру». 73 роки тому в Європі запанував мир.

Саме у цей час 8 травня 1945 року був підписаний акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини. Участь в акції бере президент України Петро Порошенко, урядовці, священнослужителі та військовослужбовці. Хвилиною мовчання присутні вшанують пам’ять загиблих і урочисто запалять «Вогонь слави». Президент Петро Порошенко виступить із промовою.

Радіо Свобода веде трансляцію події.

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».