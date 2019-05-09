9 травня поліція зафіксувала 33 випадки використання забороненої символіки

Національна поліція зафіксувала 33 випадки використання забороненої символіки по всій Україні протягом урочистостей з нагоди Дня перемоги над нацизмом 9 травня, повідомив речник відомства Ярослав Тракало.

За даними поліції, 9 травня в Україні відбулося 1 400 заходів із нагоди 74-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною, до них долучилися майже 700 тисяч осіб. Порядок забезпечували 22 тисячі правоохоронців: поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

«На даний час поліцією зареєстровано 33 події, пов’язані з використанням забороненої символіки. Найбільше таких подій зафіксовано у Дніпропетровській (сім), Миколаївській (п’ять) та Одеській (три) областях, а також у місті Києві (шість)», – повідомив на брифінгу Тракало.

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З цієї цифри 13 повідомлень стосувалися використання «георгіївської стрічки», ще 15 подій були пов’язані з використанням іншої забороненої комуністичної символіки: червоних прапорів, символіки серпа і молота.

За даними поліції, правоохоронці вже склали 13 адміністративних протоколів за фактом використання «георгіївської стрічки», а також порушили п’ять кримінальних проваджень через публічне використання комуністичної символіки.

«Чотири таких випадки зареєстровані у Дніпропетровській області, ще один – в Одеській. Нагадаю, санкція цієї статті передбачає обмеження волі на термін до 5 років», – сказав Тракало.

Також були зафіксовані випадки хуліганства: наприклад, невстановлені особи закидали камінням автобуси, які їхали з Кривого Рогу до Дніпра, в іншому випадку – невідомі кинули пляшку з червоною фарбою в колону людей.