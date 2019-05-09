На Одещині п’ятьох затримали за «георгіївську стрічку» і одного – за радянську символіку

Поліція Одеської області склала вісім адміністративних протоколів і порушила два кримінальних провадження. Про це журналістам повідомив начальник управління превентивної діяльності Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко.

«П’ять з протоколів складено за носіння забороненої «георгіївської стрічки», три – за дрібне хуліганство. Перше кримінальне провадження порушено за носіння забороненої радянської символіки в одному з сіл Ізмаїльського району, друге – за холодну зброю. Кастет знайшли у одного з тих, хто намагався пройти на Алею слави в Одесі», – повідомив Іщенко. «Георгіївську стрічку» намагалися одягнути в Одесі й Чорноморську.

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Одеса – одне з двох українських міст, де проходила масова акція «Безсмертний полк». Її учасники не мали забороненої символіки, проте принесли кілька червоних шарфів, якими розмахували як прапорами. В поліції Радіо Свобода повідомили, що формально це не є порушенням закону, оскільки на червоному полотні не було радянської символіки.

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Разом із «Безсмертним полком» на Алею слави в Одесі вийшло близько двох десятків активістів націоналістичних організацій. Вони несли портрети вояків УПА, стверджуючи, що за Україну боролися не тільки радянські військові.

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Від серйозних конфліктів обидві акції вдалося утримати, спілкування і суперечки не переходили в бійку і штовханину.

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В масових заходах станом на 15.00 взяло участь близько 7 тисяч громадян. Громадський порядок підтримували 3500 правоохоронців.