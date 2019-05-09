МВС: 9 травня в Україні зареєстрували 33 «резонансні події»

Станом на 14:00 9 травня на території України зареєстровані 33 «резонансні події», найбільше – у Дніпропетровській, Миколаївській областях і в Києві, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Серед цих подій – 13 повідомлень стосуються використання «георгіївської стрічки». За ними складені адміністративні протоколи.

«За фактом використання іншої забороненої символіки (червоні прапори, символіка серпа і молота) зареєстровано 15 подій. За п’ятьма повідомленнями відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 436 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Чотири з них у Дніпропетровській області та один – в Одеській», – йдеться в повідомленні.

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві й інших містах проходять масові заходи. 8 травня в Україні відзначали День пам’яті й примирення.