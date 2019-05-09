9 травня в Києві: поліція затримала 3 людей із портретом Сталіна і «георгіївськими стрічками»

Поліція затримала трьох людей під час акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» в центрі Києва 9 травня, повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед затриманих – одна жінка була з портретом Сталіна, ще двоє осіб – із «георгіївськими стрічками», забороненими в Україні. Поліція склала два адміністративні протоколи.

Загалом, за словами Крищенка, у поліції нарахували до трьох тисяч учасників акції.

Акція «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», яка за своєю суттю й стилістикою нагадує інший, створений у Росії захід – «Безсмертний полк», вранці 9 травня колоною рушила від станції метро «Арсенальна» до парку Вічної Слави в центрі Києва.

Багато людей тримали портрети і плакати з фотографіями, ймовірно, своїх родичів, які були учасниками Другої світової війни.

Серед учасників акції були голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, а також народні депутати Нестор Шуфрич (фракція «Опозиційний блок») і Євген Мураєв (лідер партії «Наші»).

Учасникам альтернативної іронічної акції «Безсмертний Грут», організованої об’єднанням «Демократична сокира», поліція не дозволила приєднатися до ходи, мотивувавши це міркуваннями безпеки.

Під час покладання квітів до пам’ятника Невідомому солдатові між учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» і представниками праворадикальних організації виникали словесні перепалки. Сутичок не було.

Правопорядок під час акцій забезпечували близько двох тисяч поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

Перед цим вранці 9 травня представники влади і духовенства України поклали квіти до могили Невідомого солдата (у парку Вічної Слави).

Напередодні в Національній поліції повідомляли, що 8 і 9 травня по всій території України пройдуть масові заходи, участь у яких візьмуть майже 220 тисяч людей.

8 травня в Україні відзначають День пам’яті й примирення, а 9-го (у вихідний день – ред.) – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.