Тролінг, битва гасел і хода волонтерів: у Запоріжжі відзначили 9 травня – відео

У Запоріжжі сьогодні відбулися акції, присвячені 9 травня. Зранку на площі Маяковського зібралися учасники акції «Полк Перемоги», організованої за аналогом російського «Безсмертного полку». Паралельно на площу Маяковського прийшли учасники акції «Безсмертний Грут», які принесли на знак протесту проти проросійського змісту акції «Полк Перемоги» оформлені в такій самій стилістиці портрети героїв коміксів. Учасники обох заходів у супроводі близько 500 працівників поліції пройшли ходою центральним проспектом міста до Алеї Слави. Під час ходи до учасників акцій також приєдналися запорізькі ветерани війни на Донбасі і волонтери, які принесли національні прапори. На Алеї Слави учасники «Полку Перемоги» скандували «Фашизм не пройде», а проукраїнські активісти – «Слава Україні! Героям слава!» та співали гімн.