9 травня у Львові: без бійок, серйозних провокацій, «безсмертного полку» і панахиди УПЦ (МП)

9 травня у Львові на місця радянських меморіалів – Марсове поле і Пагорб слави – традиційно прийшли кілька десятків львів’ян із квітами, переважно російськомовні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Ці території посилено охороняли силовики.

Серед тих, хто вшанував День перемоги 9 травня були троє ветеранів, які воювали у Червоній армії.

«Я 1926 року народження. Мені було 18 років, коли пішов воювати. Звільняв Німеччину, воював на Далекому Сході із Японською імперією. Хочу всім побажати, щоб не бачили жах війни», – каже ветеран радянської армії Борис Вакуленко.

На Марсове поле і Пагорб слави прийшли також десятки представників праворадикальних організацій.

На одного із них поліція склала адміністративний протокол за те, що кинув куряче яйце на символічне збільшене зображення ордену Вітчизняної війни.

Також відбулась словесна перепалка між молодими людьми націоналістичних переконань і тими, хто прийшов відзначити День перемоги 9 травня.

Другий рік поспіль на Пагорбі слави, де є могили солдатів і офіцерів Червоної армії і НКВС, не запалюють «вічний вогонь», адже кілька годин використання газу обходиться до двох тисяч гривень.

Загалом на Пагорбі слави і Марсовому полі поховані близько семи тисяч радянських солдатів, військових офіцерів і офіцерів НКВС і КДБ.

У Львові офіційно вшановували загиблих Другої світової війни 8 травня – у День пам’яті і примирення, на місці, де у роки німецького окупації розташовувався концтабір для військовополонених різних національностей.

Також цього року 9 травня не відбулась панахида на місцях радянських меморіалів. Щороку її проводили представники УПЦ (Московського патріархату).