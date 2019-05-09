У Дніпрі поліція не дала активістам розгорнути плакат із зображеннями Сталіна й Гітлера. Інцидент стався біля пам’ятника Слави, коли там відбувалися заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Як пояснив Радіо Свобода співробітник поліції, який працював на місці події, плакат містив зображення забороненої символіки.

Водночас активісти, які назвались представниками «Української добровольчої армії», розповіли Радіо Свобода, що намагались розгорнути свій плакат, але поліція їм це заборонила. Вони вважають, що на ньому не було заборонених символів.

«Ми прийшли підтримати акцію «Дніпро проти тоталітаризму». Намір – показати, що націонал-соціалізм Гітлера та соціалізм Сталіна – тоталітарні ідеології, які мали на меті знищення населення. На лицьовій стороні заборонених символів не було. А на звороті – ми використали для виготовлення плакату банер з круглого столу проти комунізму – там було зображення червоного прапора, який змітає долоня і заміть нього з’являється жовто-синій. Але це було на звороті», – сказав учасник акції Олександр Тихомиров.

Загалом квіти до пам’ятника Слави в Дніпрі покладали кілька колон, розведених у часі. Спершу відбулись офіційні урочистості за участі учасників Другої світової війни, влади, громадських організацій, релігійних громад учасників бойових дій на Донбасі.

Потім до пам’ятника підійшла колона на чолі з народним депутатом від «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом. У руках його прихильники тримали кульки й прапори з написами «Вілкул» й скандували «Фашизм не пройде».

Цю колону пікетувала невелика група громадських активістів з плакатами на кшталт «Вермахт – за Рейх. Сталін – за совок. УПА – за Україну», які вигукували «Слава Україні!». Їх розділяв кордон поліції. Далі словесних перепалок не зайшло.

Представники «Опозиційного блоку» заявили, що вранці 9 травня два автобуси з їхніми прихильниками, які їхали з Кривого Рогу на захід у Дніпрі, були закидані камінням невідомими на трасі в Широківському районі.

«З посадки вискочили люди й закидали камінням. Ці люди не доїхали до Дніпра, не змогли взяти участь у заходах», – сказала Радіо Свобода заступник голови обласної організації «Опозиційного блоку» Наталія Гончаренко.

У поліції повідомили, що за фактом пошкодження автобусів на трасі Кривий Ріг – Дніпро проводять проводить перевірку. Пасажири не постраждали, в результаті інциденту було пошкоджене лобове і заднє скло автобусів.

9 травня в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Києві й інших містах проходять масові заходи. 8 травня в Україні відзначали День пам’яті й примирення.