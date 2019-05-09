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09 Травень 2019, Київ 19:46
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Путін і Зеленський відзначили День перемоги

Путін і Зеленський відзначили День перемоги
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13 тисяч вояків, 130 одиниць техніки. Путінська Росія відзначила черговий «День победы» парадом у Москві. Виступив і сам президент Росії Володимир Путін. А обраний президент України Володимир Зеленський не паради проводив, а відвідав могилу свого дідуся Семена Івановича Зеленського – ветерана Другої світової. Путін і Зеленський відзначили День перемоги по-різному. Про значення 9 травня для Росії і для України у програмі «Ваша Свобода» Олександр Лащенко говорив із публіцистом Леонідом Швецем і кореспондентом агентства «УНІАН» у Москві Романом Цимбалюком.

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