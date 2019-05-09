13 тисяч вояків, 130 одиниць техніки. Путінська Росія відзначила черговий «День победы» парадом у Москві. Виступив і сам президент Росії Володимир Путін. А обраний президент України Володимир Зеленський не паради проводив, а відвідав могилу свого дідуся Семена Івановича Зеленського – ветерана Другої світової. Путін і Зеленський відзначили День перемоги по-різному. Про значення 9 травня для Росії і для України у програмі «Ваша Свобода» Олександр Лащенко говорив із публіцистом Леонідом Швецем і кореспондентом агентства «УНІАН» у Москві Романом Цимбалюком.