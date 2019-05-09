Урочистості до Дня перемоги в Києві – трансляція

В Україні 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

У Києві, як і в інших містах країни, у цей день відбуваються урочистості.

Зокрема, о 9:00 президент України Петро Порошенко візьме участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата (у парку Вічної Слави).

Також напередодні була анонсована акція із назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуте», яка за своєю суттю й стилістикою нагадує інший, створений у Росії захід – «Безсмертний полк».

Через плановані масові заходи в Києві обмежений рух транспорту.

Радіо Свобода транслює заходи у прямому ефірі.

Напередодні в Національній поліції повідомляли, що 8 і 9 травня по всій території України пройдуть масові заходи, участь у яких візьмуть майже 220 тисяч людей.

8 травня в Україні відзначають День пам’яті й примирення, а 9-го (у вихідний день – ред.) – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.