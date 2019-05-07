У Києві обмежать рух транспорту через заходи до 9 травня

У Київміськадміністрації повідомили, що 9 травня у столиці з нагоди заходів до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні будуть діяти деякі обмеження в русі транспорту.

«9 травня із 05:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту… Зокрема, рух перекриють на вулиці М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальної), провулку Інженерному, вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної), вулиці І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської), провулку Бутишів, вулиці М. Омеляновича-Павленка, алеї Героїв Крут, вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної)», – йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

За даними мерії, 9 травня у парку Вічної Слави триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата, з 11-ї години пам’ятні заходи проходитимуть у Національному музеї історії України у Другій світовій війні та на Співочому полі. Також 8-9 травня в усіх районах столиці передбачені тематичні концерти.

Раніше у поліції повідомили, що участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти понад 200 тисяч людей.