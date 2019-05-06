Участь у масових заходах 8-9 травня планують взяти понад 200 тисяч людей – поліція

У Національній поліції повідомили, що 8 та 9 травня по всій території України пройдуть масові заходи 8-9 травня, участь у яких візьмуть майже 220 тисяч людей.

«У зв’язку зі значною чисельністю учасників ситуаційні центри на місцях, починаючи з 7-ї години 9-го травня і до завершення заходів, переводяться у надзвичайний режим роботи», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, 8-9 травня поліцейські здійснюватимуть роз’яснювальну роботу, спрямовану на недопущення конфліктів між громадянами.

«Зокрема, йдеться про недопущення провокативних ситуацій, пов’язаних із використанням забороненої символіки тоталітарних режимів», – вказали у поліції.

8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, а 9-го (у вихідних день – ред.) День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.