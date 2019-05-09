Радіо Свобода Daily: Як змінилося ставлення українців до 8 та 9 травня

Пам'ять про Другу світову війну: європейська людяність проти «побєдобєсія» Путіна

8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тим часом Європа переважно відзначає день перемоги саме 8 травня, а Росія – 9 травня із притаманними путінській Росії заходами, символами і гаслами.

То ж коли українцям відзначати перемогу над нацизмом? Говорили про це у програмі «Ваша свобода». Почитайте текстову версію тут.

А про ціну перемоги над нацизмом та українців у Другій світовій війні йдеться у статті в нашій рубриці «Точка зору», яку написав голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Радимо почитати.

«День перемоги»: як відзначати? Розмова з Ярославом Грицаком

Чому вважати 9 травня Днем перемоги – помилка? Чому в Україні по-різному сприймають Другу світову війну, як залікувати історичні травми та як із цим можуть допомогти економічні реформи.

Про це та інше говорили із професором Українського католицького університету Ярославом Грицаком. Інтерв'ю читайте тут.

Російські паспорти жителів ОРДЛО: реакція прем'єр-міністра

Україна не визнаватиме російських паспортів, що видаватимуть жителям непідконтрольних українській владі територій, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми ніколи не визнаємо і не будемо визнавати громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. У нас є наш паспорт – український, яким ми пишаємося, який є символом свободи й демократії. Ми ухвалюємо рішення, аби визначити всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території – порушенням норм права. Ці паспорти будуть визнані незаконними – при перетині державного кордону і використанні на території держави», – сказав Гройсман.

Експерименти над дітьми в концтаборі «Аушвіц». Спогади Анни Данилової

Уродженка Білорусі Анна Данилова потрапила до концтабору «Аушвіц», коли їй було три роки. Відтоді вона ніколи не бачила своїх рідних, а коли її взяла на виховання українська родина, і взагалі загубила слід власної біографії. Упродовж десятиліть жінка жила з відчуттям, що питань у її житті більше, ніж відповідей. Адже витатуйований номер на руці, страшні спогади і підірване здоров’я зовсім не в’язалися з розповідями батьків.

Лише у 1990-х роках Анна Данилова дізналася, де і коли народилася, хто її біологічні батьки і як опинилася на «фабриці смерті» в нацистському концтаборі Аушвіц-Біркенау на території Польщі. Свою історію вона розповіла Радіо Свобода.

Стан Балуха погіршився

Стан здоров’я українського активіста з окупованого Криму Володимира Балуха, який перебуває у штрафному ізоляторі виправної колонії №4 міста Торжок у Тверській області Росії, «помітно погіршився», повідомляє Кримська правозахисна група із посиланням на адвоката Ольгу Дінзе.

Захисниця 7 травня відвідала активіста в колонії.

«У ШІЗО він, як і раніше, їсть тільки хліб і п’є воду. Його стан здоров’я, за словами адвоката, помітно погіршився. В очі відразу впадають сильні набряки ніг, що, швидше за все, свідчить про хворобу нирок», – йдеться в повідомленні.

Гривня встановлює рекорди

Українська гривня 7 травня продовжила посилення щодо долара США, офіційний курс НБУ на 10 травня став рекордним у 2019 році – 26 гривень 25 копійок за долар. Це на шість копійок менше від рівня 26 гривень 31 копійка, встановленого 12 березня.

Національна валюта впритул наблизилася до річного максимуму. Наступні орієнтири – 26 гривень 23 копійки (це офіційний курс на 9 липня 2018 року), 26 гривень 19 копійок (25 червня 2018 року) та 26 гривень 11 копійок (21 травня 2018 року).

Замість радянського кіно. Перелік українських фільмів про Другу світову війну, які варто переглянути

8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, а також згадують жертв Другої світової війни. Трагічні події того часу стали основою для багатьох стрічок українського виробництва, які зняті на високому технічному рівні, й за цим критерієм не поступаються тим, які звикли переглядати 9 травня громадяни пострадянських країн. Не кажучи вже про заангажованість радянських фільмів комуністичною пропагандою та спотворенням нею дійсності.

Радіо Свобода зібрало список українських художніх та документальних стрічок про період Другої світової війни, які варто переглянути.

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