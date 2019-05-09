9 травня в Казахстані: заблоковані сайти і соцмережі, затримані активісти

9 травня в Казахстані заблокували доступ до низки сайтів незалежних від влади видань, в тому числі Радіо Азаттик (казахської служби Радіо Свобода). Пізніше вдень користувачі соцмереж заявили про обмеження доступу до Facebook і Instagram, до месенджера Telegram і до сайту Youtube, пише Радіо Азаттик.

Причиною блокування, очевидно, стали повідомлення про наміри прихильників опозиції провести акції протесту проти політики влади одночасно з підтримуваними владою акціями «Безсмертний полк».

До акцій протесту закликав заборонений у країні рух «Демократичний вибір Казахстану». У низці міст пройшли пікети опозиції, у результаті були затримані активісти в Алмати і столиці країни Нур-Султані. Серед них – журналіст, кореспондент порталу vlast.kz Даніяр Молдабеков, якого силоміць посадили в поліцейський автомобіль і доставили у відділення.

Знімальні групи «Радіо Азаттик» відзначили, що не змогли вчасно розпочати ефір з протестів в Алмати, оскільки на місці події був вимкнений мобільний зв’язок.

1 травня в Казахстані пройшли пікети прихильників казахстанської опозиції, мітинги розігнали співробітники правоохоронних органів. Активісти вказували на необхідність звільнення політв’язнів і перенесення призначених на 9 червня виборів президента.

На їхню думку, після 30 років безперервного правління Нурсултана Назарбаєва, країні потрібно більше часу на підготовку до виборів, щоб створити умови для справжньої політичної конкуренції.

Ходи «Безсмертний полк» в День перемоги, який відзначається в Казахстані 9 травня, організовані в Алмати, Нур-Султані й низці інших міст.