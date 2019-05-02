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02 Травень 2019, Київ 20:08
Світ

Другий президент з другим підборіддям: навіщо президенту Казахстану Токаєву ретушують фотографії

Photo: Official website (Reuters)

Офіційні фотографії чинного президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва обробляють в фотошопі. Мета згладити його зморшки і прибрати друге підборіддя.

Радіо Свобода помітило різницю між фотографіями Токаєва, опублікованими на офіційних сайтах президента, і знімками інших фотографів.

Токаєв приймає вірчі грамоти посла США Вільяма Мозера у березні 2019 року. Фото зробив казахський фотограф, а опублікувало його агентство Kazinform.

Ця фотографія зроблена секундами пізніше, з трохи з іншого ракурсу. Її опублікував офіс президента Токаєва. У той час як обличчя президента сильно відретушовали, обличчя посла залишили «неопрацьованим».

Токаєв на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві під час першого закордонного візиту у якості президента Казахстану.

Фото з тієї ж зустрічі, опубліковане офісом Токаєва. Знімки були зроблені з перервою в три хвилини.

Зустріч в Москві, знята фотографом Кремля.

Знімок тієї ж розмови опублікував і офіс Токаєва. На всіх фотографіях, вивчених Радіо Свобода, ретушували тільки обличчя і шию Токаєва. Обличчя інших людей на знімках обробку у фотошопі не проходили.

В кінці квітня президент Південної Кореї Мун Чже Ін відвідав Казахстан. Агентство European Pressphoto опублікувало знімок з цієї зустрічі.

Незабаром і офіс Токаєва опублікував власне фото, щоправда зроблене з трохи іншого ракурсу.

Після візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Казахстан його прес-служба опублікувала цей знімок.

Офіс Токаєва опублікував власне фото. Кольори знімків відрізняються через використання різних фотоапаратів і програм редагування.

Цю фотографію Токаєва зняли в квітні 2019 року, її опублікувало агентство Reuters. Експерт з ретушування, який побажав залишитися анонімним, розповів Радіо Свобода, що, на його думку, фото змінили «в основному за допомогою інструменту розмиття, щоб вирівняти шкіру на обличчі».

Знімок Токаєва фотографом Reuters, 2011 рік
Знімок Токаєва фотографом Reuters, 2011 рік

19 березня 2019 року 79-річний Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з поста президента, але зберіг пост голови Ради безпеки країни. Це дозволить йому і далі контролювати основні напрямки розвитку Казахстану і приймати ключові кадрові рішення.

У квітні кандидатом від правлячої партії став колишній спікер сенату Касим-Жомарт Токаєв, який з 20 березня виконує обов’язки президента.

«Я піду на вибори, щоб продовжити стратегічний курс першого президента, Елбаси, і своє завдання бачу в забезпеченні наступності політики нашого лідера», – заявив тоді Токаєв.

Дострокові президентські вибори в Казахстані призначені на 9 червня. Експерти припускали, що на них може піти старша дочка Назарбаєва Даріга, яка займає пост спікера сенату.

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