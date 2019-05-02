Другий президент з другим підборіддям: навіщо президенту Казахстану Токаєву ретушують фотографії

Радіо Свобода помітило різницю між фотографіями Токаєва , опублікованими на офіційних сайтах президента , і знімками інших фотографів .

Офіційні фотографії чинного президента Казахстану Касим - Жомарта Токаєва обробляють в фотошопі . Мета – згладити його зморшки і прибрати друге підборіддя .

Токаєв приймає вірчі грамоти посла США Вільяма Мозера у березні 2019 року. Фото зробив казахський фотограф, а опублікувало його агентство Kazinform.

Ця фотографія зроблена секундами пізніше, з трохи з іншого ракурсу. Її опублікував офіс президента Токаєва. У той час як обличчя президента сильно відретушовали, обличчя посла залишили «неопрацьованим».

Токаєв на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві під час першого закордонного візиту у якості президента Казахстану.

Фото з тієї ж зустрічі, опубліковане офісом Токаєва. Знімки були зроблені з перервою в три хвилини.

Знімок тієї ж розмови опублікував і офіс Токаєва. На всіх фотографіях, вивчених Радіо Свобода, ретушували тільки обличчя і шию Токаєва. Обличчя інших людей на знімках обробку у фотошопі не проходили.

В кінці квітня президент Південної Кореї Мун Чже Ін відвідав Казахстан. Агентство European Pressphoto опублікувало знімок з цієї зустрічі.

Незабаром і офіс Токаєва опублікував власне фото, щоправда зроблене з трохи іншого ракурсу.

Після візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Казахстан його прес-служба опублікувала цей знімок.

Цю фотографію Токаєва зняли в квітні 2019 року, її опублікувало агентство Reuters. Експерт з ретушування, який побажав залишитися анонімним, розповів Радіо Свобода, що, на його думку, фото змінили «в основному за допомогою інструменту розмиття, щоб вирівняти шкіру на обличчі».

19 березня 2019 року 79-річний Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з поста президента, але зберіг пост голови Ради безпеки країни. Це дозволить йому і далі контролювати основні напрямки розвитку Казахстану і приймати ключові кадрові рішення.

У квітні кандидатом від правлячої партії став колишній спікер сенату Касим-Жомарт Токаєв, який з 20 березня виконує обов’язки президента.

«Я піду на вибори, щоб продовжити стратегічний курс першого президента, Елбаси, і своє завдання бачу в забезпеченні наступності політики нашого лідера», – заявив тоді Токаєв.

Дострокові президентські вибори в Казахстані призначені на 9 червня. Експерти припускали, що на них може піти старша дочка Назарбаєва Даріга, яка займає пост спікера сенату.