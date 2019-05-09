У Казахстані блокують новинні сайти, в країні заплановані протестні акції

Від ранку 9 травня в Казахстані почали блокувати сайти новинних видань, повідомляє місцева служба Радіо Свобода, Радіо Азаттик.

Зокрема, заблоковані сайти azattyq.org, holanews.kz, vlast.kz.

У Міністерстві інформації і суспільного розвитку й у комітеті національної безпеки ситуацію наразі не коментували.

У центрі Алмати сьогодні проходить підтримувана владою акція «Безсмертний полк», учасники якої йдуть за заздалегідь узгодженим маршрутом із портретами ветеранів Другої світової війни.

Паралельно про свою акцію заявив заборонений у країні рух «Демократичний вибір Казахстану» (ДВК, створений опальним екс-банкіром і критиком казахстанської влади Мухтаром Аблязовим, який з 2009 року живе за кордоном, і засуджений на батьківщині до довічного ув’язнення за звинуваченнями в низці злочинів). Рух має намір провести протести в Алмати, Нур-Султані, а також у деяких інших містах.

1 травня в Нур-Султані, Алмати, Караганді, Семеї і Актобе були затримані 80 учасників протестних акцій. Протестувальники вимагали бойкотувати дострокові президентські вибори в Казахстані 9 червня. Серед інших гасел були такі: «Нур-Султан – не моя столиця», «Токаєв – не мій президент», «Даріга – не мій спікер Сенату».

19 березня 2019 року 79-річний Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента, але зберіг посаду голови Ради безпеки країни. Це дозволить йому і далі контролювати основні напрямки розвитку Казахстану й ухвалювати ключові кадрові рішення.

Дострокові президентські вибори в Казахстані призначені на 9 червня. Експерти припускали, що на них може піти старша дочка Назарбаєва Даріга, яка займає посаду спікера Сенату. Але в квітні кандидатом від владної партії став колишній спікер сенату Касим-Жомарт Токаєв, який з 20 березня виконує обов’язки президента.