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23 Березень 2019, Київ 13:03
Новини | Міжнародні

Президент Казахстану підписав указ про перейменування столиці на Нур-Султан

Касим-Жомарт Токаєв у момент складання присяги, 20 березня 2019 року

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 23 березня підписав указ про перейменування столиці Астани на Нур-Султан, повідомляє прес-служба лідера республіки.

Згідно з текстом указу, він набуває чинності з дня його офіційної публікації.

Одразу після складання присяги Токаєв заявив, що столиця Казахстану повинна називатися Нур-Султан, а його попередник Нурсултан Назарбаєв, що пішов з посади президента, залишиться «єдиним і пожиттєвим» національним лідером.

Влада Казахстану також звести монумент на честь 78-річного Назарбаєва і назвати всі центральні вулиці в містах Казахстану іменем першого президента.

21 березня поліція Казахстану затримала близько 20 людей, які протестували біля будівлі акімату (міського уряду) проти перейменування Астани.​

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20 березня парламент Казахстану відразу в двох читаннях проголосував за перейменування Астани в Нурсултан. Це була пропозиція нового президента Касима-Жомарти Токаєва, який вступив на посаду 20 березня.

19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив у зверненні до нації, що склав повноваження глави держави.

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