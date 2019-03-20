Дочка – спікер, Токаєв – в.о. президента. Хто може очолити Казахстан після Назарбаєва?

Дарига Назарбаєва, дочка Нурсултана Назарбаєва, який подав у відставку 19 березня з посади президента Казахстану, стала новим спікером Сенату (верхньої палати парламенту), а екс-спікер Касим-Жомарт Токаєв почав виконувати обов’язки президента країни. Нурсултан Назарбаєв оголосив про несподівану відставку 19 березня, але він залишиться дуже впливовою фігурою в Казахстані, перебуваючи на посаді голови Ради національної безпеки і маючи титул «Єлбаси» – «лідера нації» і першого президента Казахстану. Серед потенційних наступників Назарбаєва називають тих, кого можна віднести до представників або «клану Назарбаєвих», або дуже лояльних до нього фігур.

Дарига Назарбаєва, старша донька колишнього президента, була обрана спікером верхньої палати казахстанського парламенту – Сенату.

55-річну Даригу обрали спікером одноголосно – наступного дня після відставки її батька з посади президента.

А тепер вже екс-спікер Касим-Жомарт Токаєв склав присягу президента 20 березня і став виконувачем його обов’язків, згідно з Конституцією.

Наступні вибори президента Казахстану мають відбутися у 2020 році.

Реакції

Держдепартамент США 19 березня висловив впевненість, що «міцні» відносини США з Казахстаном збережуться після відставки Назарбаєва, який зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в січні 2018 року.

Речниця керівниці дипломатії ЄС Федерікі Моґеріні похвалила Назарбаєва за «реформи з модернізації, включно з конституційними реформами», і за важливу роль в регіоні та світі з наголосом на «мир, стабільність та безпеку».

Можливі наступники

Отже, кого вважають потенційними наступниками Нурсултана Назарбаєва?

​Дарига Назарбаєва. Її давно вже розглядають як можливу наступницю свого батька, якого вважають «лідером нації» і який, як очікується, збереже великий вплив на ситуацію в країні з населенням 18,7 мільйона людей.

Назарбаєва очолювала комітет з міжнародних справ, оборони та безпеки в Сенаті з вересня 2016 року, а перед цим була віце-прем’єром уряду Казахстану. Вона також контролює телекомпанію «Хабар», а також інші казахстанські медіа-ресурси.

Про неї як про можливу наступницю в Казахстані говорять вже багато років.

Касим-Жомарт Токаєв. 65-річний Токаєв був спікером Сенату до відставки Назарбаєва. До цього він також був прем’єр-міністром (у 1999-2002 роках), а також десять років був міністром закордонних справ. Йому 65 років, освіту він здобув у Москві.

Після складення присяги президента на спільному засіданні обох палат парламенту – Маджлісу та Сенату – Токаєв сказав, що «шановані думки» Назарбаєва будуть ключовими для прийняття «стратегічних рішень» країни і запропонував перейменувати столицю країни – Астану – на Нурсултан.

«Важливо увіковічнити ім’я нашого великого сучасника – першого президента Республіки Казахстан Нурсултана Абішевича Назарбаєва наступним чином: наша столиця має носити ім’я нашого президента і називатись Нурсултан. Нурсултан Назарбаєв залишається єдиним батьком нації на все життя», – сказав Токаєв.

Оголошуючи про вступ Токаєва на посаду, Назарбаєв сказав, що йому «можна довіряти керівництво Казахстаном».

Токаєв раніше очолював представництво ООН в Женеві і вільно говорить казахською, російською, англійською та китайською мовами.

Тимур Кулібаєв. В Казахстані також говорять про ще одного наступника – чоловіка Дариги, зятя Назарбаєва – Тимура Кулібаєва. Згідно з оцінками журналу Forbes, він є офіційним доларовим мільярдером.

Кулібаєв контролює Народний банк Казахстану і обіймає посаду голови президії Національної палати підприємців Казахстану.

Самат Абіш. Також є припущення і про племінника Назарбаєва – першого заступника голови казахстанської спецслужби, Комітету національної безпеки, Самата Абіша. Позаминулого року він отримав звання генерал-лейтенанта.

Імангалі Тасмагамбетов. Серед претендентів фігурує ім’я Імангалі Тасмагамбетова, який раніше був міністром оборони Казахстану, очолював апарат президента і був якийсь час прем’єр-міністром, а нині є послом Казахстану в Росії.

В інтерв’ю проектові (Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») «Настоящее время» політолог і правозахисник Галим Агелеуов сказав, що Назарбаєв і далі буде контролювати ситуацію як голова Радбезу Казахстану.

Там вже все розіграно і Назарбаєв вже спланував, кого він бачить наступником

«Я думаю, що там вже все розіграно, і Назарбаєв, звичайно, вже спланував, кого він бачить наступником… (Але) цього ніхто не знає. Але факт, що цю людина абсолютна віддана Назарбаєву, це буде (хтось) з його родини, швидше за все».

А казахстанський банкір-втікач, який називає себе опозиціонером, Мухтар Аблязов, каже що Назарбаєв «не довіряє нікому, навіть Токаєву, який… не має власної думки».

«Поки Назарбаєв буде жити, він буде керувати, перебуваючи на посаді голови Ради національної безпеки», а «паралельно буде домагатися призначення на посаду президента своєї доньки, Дариги Назарбаєвої», – вважає Аблязов.

Український політичний експерт Тарас Березовець бачить у відставці Назарбаєва, як він висловився, «декілька цікавих моментів».

Уваги до відставки Назарбаєва на порядок менше. Метою було зробити це в момент найменшого ажіотажу, поки вся увага відволікається на українські вибори

«Вся увага Заходу і Росії нині сконцентрована на виборах президента України. І тому уваги до відставки Назарбаєва на порядок менше. Відповідно, метою було зробити це в момент найменшого ажіотажу, поки вся увага відволікається на українські вибори», – вважає Березовець.

Березовець звертає увагу і на забезпечення безпеки Назарбаєва і членів його родини від будь-якого судового переслідування, а також ухвалення ще в 2013 році парламентом закону «Про першого президента Республіки Казахстан – лідера нації», який гарантував недоторканість Назарбаєва і членів його родини, а також усього майна.

Березовець додає: «Очевидно, що перебування на посаді президента до кінця життя невідворотно привело б до війни за наступника. Відхід за життя дає Назарбаєву шанс вибрати і підготувати наступника до влади».