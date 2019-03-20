Парламент Казахстану схвалив перейменування столиці на Нурсултан

Парламент Казахстану 20 березня схвалив поправку до конституції країни, яка уможливлює перейменування столиці держави Астани на Нурсултан. Тепер документ має підписати президент, виконання обов'язків якого також у середу розпочав голова Сенату Касим-Жомарт Токаєв.

19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив у зверненні до нації, що склав повноваження глави держави.

Одразу після складення присяги Токаєв заявив, що столиця Казахстану має називатися Нурсултан, і що Назарбаєв залишиться «єдиним і довічним» національним лідером.

Токаєв також запропонував спорудити монумент на честь 78-річного Назарбаєва, назвати всі центральні в містах Казахстану ім'ям першого президента.