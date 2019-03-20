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20 Березень 2019, Київ 13:27
Новини | Міжнародні

Парламент Казахстану схвалив перейменування столиці на Нурсултан

Астана

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Парламент Казахстану 20 березня схвалив поправку до конституції країни, яка уможливлює перейменування столиці держави Астани на Нурсултан. Тепер документ має підписати президент, виконання обов'язків якого також у середу розпочав голова Сенату Касим-Жомарт Токаєв.

19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив у зверненні до нації, що склав повноваження глави держави.

Одразу після складення присяги Токаєв заявив, що столиця Казахстану має називатися Нурсултан, і що Назарбаєв залишиться «єдиним і довічним» національним лідером.

Токаєв також запропонував спорудити монумент на честь 78-річного Назарбаєва, назвати всі центральні в містах Казахстану ім'ям першого президента.

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