Казахстан: в.о. президента пропонує назвати столицю Нурсултан – на честь Назарбаєва

Тимчасовий виконувач обов’язків президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю країни Астану на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва, повідомляє інформагенція «Хабар».

«Наша столиця має носити ім'я першого президента Республіки Казахстан і називатися Нурсултан. Хотів би доповнити, що така пропозиція вже висловлювалася парламентаріями в декларації, ухваленій 23 листопада 2016 року з нагоди 25-річчя незалежності Республіки Казахстан», – зазначив Токаєв після вступу на посаду.

Токаєв також запропонував спорудити монумент на честь 78-річного Назарбаєва, назвати всі центральні в містах Казахстану ім'ям першого президента.

Спікер верхньої палати парламенту Казахстану, Сенату, Касим-Жомарт Токаєв склав присягу виконувача обов’язків президента країни 20 березня. Він перебуватиме на цій посаді решту президентського терміну Нурсултана Назарбаєва, який 19 березня оголосив про відставку. Це передбачає конституція країни.

Чергові вибори президента в Казахстані мають відбутися 2020 року.