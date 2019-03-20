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20 Березень 2019, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

Токаєв склав присягу в.о. президента Казахстану

Чергові вибори президента в Казахстані мають відбутися 2020 року

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Спікер верхньої палати парламенту Казахстану, Сенату, Касим-Жомарт Токаєв склав присягу виконувача обов’язків президента країни 20 березня.

Він буде перебувати на цій посаді решту президентського терміну Нурсултана Назарбаєва, який 19 березня оголосив про відставку. Це передбачає конституція країни.

Чергові вибори президента в Казахстані мають відбутися 2020 року.

Нурсултан Назарбаєв на конгресі в Астані. Казахстан, 27 лютого 2019 року
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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив 19 березня, що подає у відставку. Про складення повноважень він оголосив у зверненні до народу.

Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави. Такий закон був ухвалений парламентом у 2018 року.

Назарбаєв також залишається головою владної партії «Нур-Отан».

Відеозвернення Назарбаєва до народу щодо відставки – відео
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Відеозвернення Назарбаєва до народу щодо відставки – відео

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65-річний Токаєв є кар’єрним дипломатом, у минулому він був міністром закордонних справ і прем’єр-міністром. Він здобув освіту в Москві, вільно говорить казахською, російською, англійською і китайською мовами.

78-річний Нурсултан Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців.

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