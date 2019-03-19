5 цитат Нурсултана Назарбаєва про Україну і Росію

Нурсултан Назарбаєв керував Республікою Казахстан майже 30 років – з моменту утворення незалежної країни після розпаду СРСР. У квітні 2015 року на чергових виборах Назарбаєв отримав підтримку понад 97% виборців і почав працювати свій 5-й президентський термін. Спеціально для Назарбаєва у 2018 році ухвалили закон, який дозволив Назарбаєву, в разі відставки, довічно займати посаду голови Ради безпеки Казахстану. У повноваженнях голови Ради безпеки – контроль основних аспектів внутрішньої і зовнішньої політики. 19 березня 2019 року 78-річний Назарбаєв заявив, що іде у відставку.

Назарбаєв про Україну:

«Корінь всіх проблем і бід України – немає стабільності і загальнонаціональної згоди. Десятиліттями йдуть безперервні політичні баталії, які зараз переросли у збройний конфлікт. Невже ви думаєте, що проста людина вийшла з хати, взяла лопату і пішла воювати, вбивати. Нічого подібного. Політики їх відправляють у вогонь братовбивства» (25 грудня 2014 року)

«Проведення успішних виборів і формування нового уряду – це ваш успіх, я вас вітаю з цією перемогою. Казахстан готовий сприяти відновленню економічного співробітництва між країнами та прискоренню мирного процесу на Донбасі» (25 грудня 2014 року)

«Казахстан готовий сприяти проведенню зустрічі в Астані у «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі» (15 січня 2015 року)

«Не буду приховувати, я за Україну теж переживаю. Я там навчався у Дніпродзержинську. Я знаю українців, у мене друзі досі збереглися. Ми розуміємо один одного, душі розуміємо. Одні і ті ж пісні співаємо, загальні жарти. Дуже хочеться, щоб відновилися відносини, які були» (7 грудня 2018 року)

«Тільки одне питання – чому в Україні сталося те, що сталося, чому самій Україні не дали можливість розібратися із внутрішніми своїми справами» (7 грудня 2018 року)

Назарбаєв про Росію:

«За часів царської Росії всі багатства із нашої землі вивозилися, а нам просто залишали перекопану землю і змушували ковтати пилюку. У нас навіть доріг всередині країни не було. А зараз бачили, яку залізницю запустили? А раніше такого не було, тому що ми були колонією» (7 грудня 2016 року)

«У Росії немає бажання відхопити шматок України. У Росії найбільша у світі територія» (7 грудня 2016 року)

«Росія – це континент, який прикидається державою, і цивілізація, яка прикидається народом», – у розмові з Мануелем Баррозу.

«Ми союзники, близькі держави, і ЗМІ обох держав повинні працювати в такому ж ключі, не роздувати з мухи слона, якщо виникають якісь питання» (7 травня 2018 року)

«Наші двосторонні відносини (з Росією) є зразковими, і нам необхідно їх зберігати» (1 листопада 2018 року)

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