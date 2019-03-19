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19 Березень 2019, Київ 19:17
Політика

5 цитат Нурсултана Назарбаєва про Україну і Росію

Нурсултан Назарбаєв на конгресі в Астані. Казахстан, 27 лютого 2019 року

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Нурсултан Назарбаєв керував Республікою Казахстан майже 30 років – з моменту утворення незалежної країни після розпаду СРСР. У квітні 2015 року на чергових виборах Назарбаєв отримав підтримку понад 97% виборців і почав працювати свій 5-й президентський термін. Спеціально для Назарбаєва у 2018 році ухвалили закон, який дозволив Назарбаєву, в разі відставки, довічно займати посаду голови Ради безпеки Казахстану. У повноваженнях голови Ради безпеки – контроль основних аспектів внутрішньої і зовнішньої політики. 19 березня 2019 року 78-річний Назарбаєв заявив, що іде у відставку.

Президент Казахстану Назарбаєв та президент України Порошенко. Астана, Казахстан. 9 жовтня 2019 року
Президент Казахстану Назарбаєв та президент України Порошенко. Астана, Казахстан. 9 жовтня 2019 року

Назарбаєв про Україну:

«Корінь всіх проблем і бід України – немає стабільності і загальнонаціональної згоди. Десятиліттями йдуть безперервні політичні баталії, які зараз переросли у збройний конфлікт. Невже ви думаєте, що проста людина вийшла з хати, взяла лопату і пішла воювати, вбивати. Нічого подібного. Політики їх відправляють у вогонь братовбивства» (25 грудня 2014 року)

«Проведення успішних виборів і формування нового уряду – це ваш успіх, я вас вітаю з цією перемогою. Казахстан готовий сприяти відновленню економічного співробітництва між країнами та прискоренню мирного процесу на Донбасі» (25 грудня 2014 року)

«Казахстан готовий сприяти проведенню зустрічі в Астані у «нормандському форматі» щодо врегулювання ситуації на Донбасі» (15 січня 2015 року)

«Не буду приховувати, я за Україну теж переживаю. Я там навчався у Дніпродзержинську. Я знаю українців, у мене друзі досі збереглися. Ми розуміємо один одного, душі розуміємо. Одні і ті ж пісні співаємо, загальні жарти. Дуже хочеться, щоб відновилися відносини, які були» (7 грудня 2018 року)

«Тільки одне питання – чому в Україні сталося те, що сталося, чому самій Україні не дали можливість розібратися із внутрішніми своїми справами» (7 грудня 2018 року)

Президент Росії Путін і президент Казахстану Назарбаєв, Астана, Казахстан, 4 жовтня 2016 року
Президент Росії Путін і президент Казахстану Назарбаєв, Астана, Казахстан, 4 жовтня 2016 року

Назарбаєв про Росію:

«За часів царської Росії всі багатства із нашої землі вивозилися, а нам просто залишали перекопану землю і змушували ковтати пилюку. У нас навіть доріг всередині країни не було. А зараз бачили, яку залізницю запустили? А раніше такого не було, тому що ми були колонією» (7 грудня 2016 року)

«У Росії немає бажання відхопити шматок України. У Росії найбільша у світі територія» (7 грудня 2016 року)

«Росія – це континент, який прикидається державою, і цивілізація, яка прикидається народом», – у розмові з Мануелем Баррозу.

«Ми союзники, близькі держави, і ЗМІ обох держав повинні працювати в такому ж ключі, не роздувати з мухи слона, якщо виникають якісь питання» (7 травня 2018 року)

«Наші двосторонні відносини (з Росією) є зразковими, і нам необхідно їх зберігати» (1 листопада 2018 року)

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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