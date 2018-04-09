У Казахстані для старшокласників деякі предмети планують викладати англійською мовою

У Казахстані з 2019 року чотири предмети у старших класах школи планують викладати англійською мовою. Про це повідомляється на сайті президента Казахстану.

«Навчання англійською відбуватиметься у старших класах. Не навчивши дітей англійської мови зараз, ми не зможемо здійснювати повноцінну підготовку кадрів у майбутньому. Це – вимога часу, до якої батьки повинні ставитися з розумінням», – зазначив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Водночас, наголосив він, не можна забувати і про вивчення казахської мови.

Міністр освіти Казахстану Єрлан Сагадієв очікує, що у 2019 році 13,5 тисяч вчителів зможуть викладати чотири дисципліни англійською.

У жовтні 2017 року Нурсултан Назарбаєв підписав остаточний указ про поетапне переведення казахської мови з кирилиці на латинку до 2025 року. Цим же указом Назарбаєв затвердив новий алфавіт казахської мови, заснований на латинській графіці.

Такий перехід називали черговим кроком президента Казахстану на віддалення його країни від Росії. Астана перебуває в добрих стосунках із Москвою, але веде незалежну політику, а також бореться з російським націоналізмом у регіонах, де росіяни становлять значну частку населення.