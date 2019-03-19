До виборів Казахстан очолюватиме спікер Сенату Токаєв, Назарбаєв довічно залишиться головою Ради безпеки

До нових виборів президента Казахстану тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави став спікер Сенату Касим-Жомарт Токаєв.

Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави. Такий закон був ухвалений парламентом у травні 2018 року.

Назарбаєв також залишається головою владної партії «Нур-Отан».

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив 19 березня, що подає у відставку. Про складення повноважень він оголосив у зверненні до нації.

78-річний Нурсултан Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців.