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19 Березень 2019, Київ 15:54
Новини | Міжнародні

До виборів Казахстан очолюватиме спікер Сенату Токаєв, Назарбаєв довічно залишиться головою Ради безпеки

Спікер Сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

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До нових виборів президента Казахстану тимчасовим виконувачем обов’язків глави держави став спікер Сенату Касим-Жомарт Токаєв.

Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави. Такий закон був ухвалений парламентом у травні 2018 року.

Назарбаєв також залишається головою владної партії «Нур-Отан».

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив 19 березня, що подає у відставку. Про складення повноважень він оголосив у зверненні до нації.
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Казахстан: Назарбаєв оголосив про відставку

78-річний Нурсултан Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців.

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