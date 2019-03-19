Казахстан: Назарбаєв оголосив про відставку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив 19 березня, що подає у відставку. Про складення повноважень Назарбаєв оголосив у зверненні до нації.

«Я ухвалив рішення припинити свої повноваження як президента. У цьому році виповниться 30 років, як я обіймаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану», – вказав президент Казахстану.

Тимчасовим виконувачем обов’язків президента Казахстану буде спікер Сенату Касим-Жомарт Токаєв.

78-річний Нурсултан Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців.