З національної валюти у Казахстані приберуть написи російською мовою

На монетах і банкнотах тенге, національної валюти Казахстану, зникнуть написи російською мовою. Відповідний президентський указ від грудня минулого року з’явився на офіційному ресурсі, сайті інформаційно-правової системи «Аділет».

Зараз на монетах і банкнотах тенге є написи казахською і російською мовами. Але, згідно з новим указом президента Нурсултана Назарбаєва, національна валюта має карбуватися тільки державною мовою країни. Використання іноземних мов допускатиметься лише для оформлення колекційних та інвестиційних монет.

Згідно з конституцією Казахстану, статус державної є лише у казахської мови. При цьому, згідно з положеннями Основного закону, російська мова повинна вживатися в державних організаціях і органах місцевого самоврядування нарівні з казахською.

Причина відмови від російської мови на казахстанських банкнотах в тексті указу не вказана. Указ вступає в дію з дня підписання, вказано в документі. Датою підписання опублікованого документа є 12 грудня 2018 року.