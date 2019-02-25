Назарбаєв призначив нового прем’єра Казахстану

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 25 лютого підписав указ про призначення Аскара Маміна прем’єр-міністром країни.

53-річний Мамін до цього від 2016 року був віце-прем’єром. Він замінить на посаді Бакитжана Саґінтаєва, уряд якого Назарбаєв відправив у відставку чотири дні тому.

Назарбаєв, підписуючи указ про відставку, заявив, що уряд не виконав його доручення зробити «доходи і якість життя населення основним пріоритетом кожного члена уряду».

Уряд відправили у відставку на тлі масових протестів багатодітних матерів. Жінки в різних містах приходили на зустрічі з чиновниками і організовували мітинги, вимагаючи підвищити допомогу на дітей, а також надавати сім’ям з дітьми соціальне житло і місця в дитячих садках.