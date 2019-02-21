Назарбаєв відправив уряд Казахстану у відставку через «невміння працювати з населенням»

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відправив у відставку уряд країни. Указ про це він підписав 21 лютого.

Назарбаєв розкритикував роботу уряду. Президент заявив про «невміння міністрів працювати з населенням». За словами Назарбаєва, урядові спільно з Національним банком так і не вдалося створити реальні інструменти для якісного зростання економіки.

«У результаті формального підходу виконавчих органів частина соціально вразливих верств населення не охоплена адресною соціальною допомогою», – ідеться в заяві президента. Тимчасовим виконувачем обов’язків прем’єр-міністра призначений Аскар Мамін.

В останні два тижні в Казахстані відбуваються масові протести багатодітних матерів, які вимагають поліпшити якість життя їхніх родин. Протести почалися після того, як у пожежі в непристосованому для постійного проживання будинку в Астані загинули п'ятеро малолітніх дівчаток.

Уряд Казахстану з вересня 2016 року очолював прем'єр-міністр Бахитжан Сагінтаев. Згідно з конституцією Казахстану, уряд утворює президент країни. Уряд діє в межах терміну повноважень президента і відповідальний перед ним.