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21 Лютий 2019, Київ 18:17
Новини | Міжнародні

Назарбаєв відправив уряд Казахстану у відставку через «невміння працювати з населенням»

78-річний Нурсултан Назарбаєв є лідером Казахстану вже майже 30 років, від 1990 року

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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відправив у відставку уряд країни. Указ про це він підписав 21 лютого.

Назарбаєв розкритикував роботу уряду. Президент заявив про «невміння міністрів працювати з населенням». За словами Назарбаєва, урядові спільно з Національним банком так і не вдалося створити реальні інструменти для якісного зростання економіки.

«У результаті формального підходу виконавчих органів частина соціально вразливих верств населення не охоплена адресною соціальною допомогою», – ідеться в заяві президента. Тимчасовим виконувачем обов’язків прем’єр-міністра призначений Аскар Мамін.

В останні два тижні в Казахстані відбуваються масові протести багатодітних матерів, які вимагають поліпшити якість життя їхніх родин. Протести почалися після того, як у пожежі в непристосованому для постійного проживання будинку в Астані загинули п'ятеро малолітніх дівчаток.

Уряд Казахстану з вересня 2016 року очолював прем'єр-міністр Бахитжан Сагінтаев. Згідно з конституцією Казахстану, уряд утворює президент країни. Уряд діє в межах терміну повноважень президента і відповідальний перед ним.

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