«Потрясінь поки не буде». Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. Про це він заявив в прямому ефірі 19 березня в зверненні до нації. Тимчасово виконувати обов'язки президента Казахстану буде спікер верхньої палати парламенту Казахстану, Сенату, Касим-Жомарт Токаєв. А спікером Сенату стала Дарига Назарбаєва, старша дочка президента Казахстану.

«Я прийняв рішення припинити свої повноваження президента. У цьому році виповниться 30 років, як я обіймаю найвищу посаду. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану», – заявив Нурсултан Назарбаєв. За його словами, Касим-Жомарт Токаєв – людина, якій можна довірити управління країною.

Після відставки Назарбаєв буде очолювати Раду безпеки країни, а також залишиться на чолі партії «Нур Отан»і в складі Конституційної ради республіки.

Спостерігачі зазначають: хоча оголошення про відставку було раптовим, саме цю подію не можна вважати несподіваною. Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода казахський політолог Марат Шибутов, розглядалися різні варіанти того, яким чином Назарбаєв піде найвищої посади. «Президент завжди відрізнявся непередбачуваною політикою, він вибирав і нарешті вибрав варіант з Радою безпеки», – вважає політолог.

30 років при владі – кругла дата, мабуть, президент вирішив «закруглятися»

– 30 років при владі – кругла дата, мабуть, президент вирішив «закруглятися». Але ми ж розуміємо, що він залишається главою правлячої партії, Ради безпеки, членом Конституційного суду, тому формальне залишення посади не означає повну передачу влади. Готувалися різні варіанти відходу, але щоразу оточення не відпускало.

– Тобто можна сказати, що зараз компромісу в оточенні президента досягнуто?

– Зрозуміло.

– Касим-Жомарт Токаєв – перехідна фігура чи довготривалий наступник?

– Про це складно говорити, ситуація стане яснішою ближче до позачергових президентських виборів.

Російський політолог, фахівець з країн Центральної Азії Аркадій Дубнов вважає, що Назарбаєв «підготував досить виразний сценарій переходу влади, при якому він іде з посади президента, але залишається головою Ради безпеки з дуже високим рівнем повноважень».

Це – не революція, не потрясіння, а усвідомлений крок

– Назарбаєв – дієздатний, розумний державний діяч, який хоче, зберігши свої позиції, позиції своєї сім'ї, зробити так, щоб при ньому створювався такий формат керівництва, який він би сам міг формувати, розставляти, давати якісь вказівки, що йому дозволять конституційні повноваження голови Ради безпеки. Загалом це – не революція, не потрясіння, а усвідомлений крок, який в якомусь сенсі робить йому честь.

– Кілька слів про Токаєва, що це за фігура?

– Це один з найдавніших соратників президента, йому 67 років. Він був прем'єр-міністром, був міністром закордонних справ, в Женеві представляв країну, і нарешті, коли вже пішли розмови про те, що Назарбаєв може піти, це було років шість тому, Назарбаєв повернув Токаєва в Астану і привів його в Сенат. За конституцією він показав, хто може стати його наступником. Токаєв – людина дуже досвідчена, він абсолютно відданий Назарбаєву, досить жорсткий. На початку цього століття він вступив у серйозний конфлікт з «Демократичним вибором Казахстану», як їх називають, з «младоказахамі», які хотіли різко змінити курс країни, і загалом їм довелося поступитися, він здобув перемогу. Ця людина – вельми ефективний політик, але до пори до часу сидів у тіні. Але саме він близько року тому сказав, що на чергових президентських виборах, швидше за все, президент Назарбаєв свою кандидатуру виставляти не буде. Це була дуже серйозна заява.

– Наскільки чітко Токаєв буде продовжувати лінію Назарбаєва?

– Думаю, що поки буде. Поки ніяких потрясінь бути не може. Нинішнє керівництво в Казахстані при живому Назарбаєві, що обіймає тепер фактично таку посаду, як свого часу в Китаї обіймав Ден Сяопін (фактичний лідер КНР в 1980-1990-х роках обіймав посаду глави Військової ради ЦК Компартії Китаю – ред.), не може серйозно змінити курс країни.

А ось думка колишнього прем'єр-міністра Казахстану Акежана Кажегельдіна:

– Це очікуване рішення, очікувана подія. Як нам жити після цього? Треба залишити в історії час Нурсултана Назарбаєва – правління однієї людини і однієї сім'ї. Треба поставити на цьому крапку. Потрібно повернути владу народу, треба створити нову республіку. Це повинна бути парламентська республіка з відповідальною владою, підпорядкованої громадянам. Тільки так ми можемо зберегти єдність. Тільки так ми можемо повернути справедливість. Тільки так ми можемо зберегти безпеку нашої держави.

Нурсултан Назарбаєв, якому в цьому році виповнюється 79 років, обіймав посаду президента Казахстану з квітня 1990 року. Тоді Казахстан ще був республікою в складі СРСР. Першою особою республіки Назарбаєв став у 1989 році, обійнявши посаду першого секретаря ЦК Компартії Казахстану. До цього він керував Радою міністрів Казахської РСР.

У 2015 році на дострокових виборах він був переобраний на п'ятий президентський термін. Тоді за нього проголосувало 97,75% виборців.

У 2018 році Назарбаєв отримав можливість довічно керувати Радою безпеки Казахстану. Зазначалося, що таким чином глава держави намагається зберегти владу після відходу з президентської посади.

У 2007 році парламент Казахстану надав Назарбаєву як першому президентові країни право обиратися на посаду глави держави необмежену кількість разів.

У Казахстані підтримувався культ особистості Назарбаєва, йому було присвоєно титул «лідера нації», на офіційних заходах звучало славослів'я на адресу президента:

У 2018 році міжнародна організація Transparency International відвела Казахстану 124-е місце (яке було поділено з декількома іншими країнами) за рівнем корумпованості зі 180 країн, які оцінювали. Загальний бал Казахстану дорівнює 31 із 100 можливих (при тому, що бал нижчий за 30 означає «нестримну корупцію»).

Назарбаєва неодноразово звинувачували в придушенні інакомислення, зловживання владою, продовження повноважень через недемократичні процедури. У рейтингу свободи слова ЗМІ правозахисної організації Freedom House Казахстан займає 175-е місце з 197 країн. У рейтингу, складеному Economist Intelligence Unit, за рівнем розвитку демократії Казахстан займав 137-е місце з 167 країн у 2011 році. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» внесла Назарбаєва в список «хижаків», які пригнічують свободу інформації.

Разом з тим у роки правління Назарбаєва в Казахстані спостерігалося значне економічне зростання, країна з її запасами нафти та інших корисних копалин стала найбагатшою з колишніх радянських республік Центральної Азії. ВВП Казахстану на душу населення (з урахуванням паритету купівельної спроможності) становить понад 24 000 доларів. Для порівняння: в Росії цей показник – 24 766 доларів, в Узбекистані – 6 253 доларів, в Туркменістані – 16 389 доларів, а, наприклад, в Німеччині – 45 229 доларів (дані за 2017 рік). Назарбаєв відомий нестандартним рішенням: у 1997 році він переніс столицю країни з Алма-Ати (Алмати) в Астану (колишня Акмола).

У Назарбаєва – три дочки, вісім онуків і п'ять правнуків. Старша дочка, Дарига Назарбаєва, у свій час користувалася значним політичним впливом, її навіть розглядали як можливу наступницю батька. У 2007 році колишній чоловік Дариги, Рахат Алієв, в минулому – високопоставлений співробітник Комітету національної безпеки, а потім посол Казахстану в декількох європейських країнах, був звинувачений у злочинах, в тому числі вбивстві, і оголошений у міжнародний розшук. У відповідь Алієв звинуватив Назарбаєва в корупції і виступив з низкою викриттів. Пізніше, в 2014 році, Алієв був арештований австрійською поліцією у Відні. Кілька місяців по тому його знайшли повішеним у в'язниці.

За Нурсултана Назарбаєва Казахстан мав в цілому дружні, але не завжди однозначні відносини з Росією.

З одного боку, з початку 1990-х років Назарбаєв мав репутацію прихильника інтеграції колишніх республік СРСР, підтримував створення Євразійського економічного союзу та інших подібних інтеграційних об'єднань. З іншого – в 2017 році президент оголосив про початок переходу казахської мови з кирилиці на латиницю, не так давно кириличні написи були прибрані з казахстанських банкнот.

У 2014 році між президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Росії Володимиром Путіним виникли розбіжності після того, як Путін заявив про відсутність у Казахстану історичної традиції державності.

Влада Казахстану тоді цілком прихильно поставилася до подібних акцій громадян, обурених словами російського лідера.

Британська газета Guardian вважає, що «відхід Назарбаєва може стати «дорожньою картою» для Володимира Путіна під час вирішення питання про передачу влади ... Хоча Путін не заявляв поки про намір піти, можлива (впливова) посада в російських структурах безпеки розглядається як одна з можливих гарантій його безпеки в разі його відходу з президентської посади».

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода