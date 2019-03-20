Дочку Назарбаєва обрали спікером Сенату Казахстану

Даріга Назарбаєва, старша дочка президента Казахстану, стала спікером верхньої палати парламенту, Сенату.

Таке рішення депутати ухвалили на засіданні Сенату після того, як Касим-Жомарт Токаєв, який 20 березня почав виконувати обов’язки президента Казахстану, склав із себе повноваження спікера Сенату і запропонував на цю посаду кандидатуру дочки Назарбаєва.

55-річна Даріга Назарбаєва до цього очолювала комітет Сенату з міжнародних справ, оборони і безпеки. Раніше вона працювала заступником прем’єр-міністра.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв 19 березня склав із себе повноваження після 30 років правління і передав їх «до закінчення виборного терміну» Касим-Жомарту Токаєву.

20 березня Токаєв склав присягу. Він буде в.о. президента до чергових виборів президента Казахстану в 2020 році.

У своїй промові він пообіцяв продовжувати курс свого попередника, якого назвав «єдиним і довічним єлбаси – батьком народу», «що увійшов у вітчизняну та світову історію».

Після присяги Токаєв сказав, що всі портрети і фотографії першого президента залишаться «як неодмінні атрибути» кабінетів у державних установах.

Дарігу Назарбаєву тривалий час розглядали як можливу наступницю Нурсултана Назарбаєва.