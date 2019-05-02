Казахстан: ректор університету не склав іспит із мови і не допущений на вибори президента

Казахстанський громадський діяч Жуматай Алієв, який висунув свою кандидатуру на пост президента Казахстану, не зміг скласти іспит на володіння державною мовою, повідомляє телеканал «Настоящее время».

Першим завданням на іспиті було написати твір на тему «Держава і релігія», другим – прочитати уривок з роману «Шлях Абая» Мухтара Ауезова, а третім – зробити доповідь на вільну тему. На письмове завдання кандидат витратив, за даними комісії, півтори години.

«Кандидат використав повністю відведений на іспит час. Всебічно обговоривши відповіді претендента, комісія дійшла висновку, що претендент не у повному обсязі володіє державною мовою. У письмовій роботі допущені грубі помилки (усього 19) із пунктуації, стилістики. Все це ми проаналізували і дійшли спільної думки, що казахською мовою він володіє недостатньо», – вказав член лінгвістичної комісії Аділ Ахметов.

Нескладений іспит з державної мови означає, що Алієв вибуває з боротьби за пост президента і не буде допущений до дострокових виборів 9 червня.

У 2015 році, коли Нурсултан Назарбаєв востаннє йшов на вибори президента Казахстану, іспит із казахської мови не змогли здати шість кандидатів.

Алієву 66 років, його висунуло громадське об’єднання «Халик демографіяси». У різні роки він був депутатом мажилісу (нижньої палати) парламенту Казахстану, ректором Центрально-Азійського університету, заступником завідувача відділом внутрішньої політики адміністрації президента Казахстану і заступником голови Асамблеї народу Казахстану.

Всього документи для участі у виборах президента в ЦВК подали дев’ять претендентів. Один із них, Талгат Ергаліев, що висувався від Союзу будівельників Казахстану, взяв самовідвід. Інші сім кандидатів, в тому числі президент Касим-Жомарт Токаєв, раніше склали іспит з казахської мови.