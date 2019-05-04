У Казахстані кандидатом в президенти вперше зареєстрували жінку. Данію Еспаеву висунула громадська організація «Демократична партія Казахстану «Ак жол». У Центрвиборчкомі країни заявили, що всі її документи відповідають вимогам, в тому числі понад 140 тисяч підписів на підтримку.

Еспаєвій 58 років. У різні роки вона обіймала керівні посади в банках. З березня 2016 року – депутат парламенту Казахстану.

Всього документи для участі у виборах президента в ЦВК подали дев’ять претендентів. Один з них знявся на користь Еспаєвої. А інший не склав іспит на знання казахської мови.

Реєстрація кандидатів триватиме до 11 травня.

Позачергові вибори президента Казахстану відбудуться 9 червня.

Їх призначили після відставки Нурсултана Назарбаєва, який керував країною майже 30 років. Відтак Касим-Жомарт Токаєв, на той час голова Сенату, верхньої палати парламенту Казахстану, відповідно до Конституції країни, став новим президентом автоматично, без виборів, – на термін, що лишався до чергових президентських виборів 2020 року. Але вже 9 квітня він оголосив позачергові президентські вибори на 9 червня – майже на рік раніше від планованого терміну. Касим-Жомарт Токаєв також візьме участь у виборах.

Як очікують, жоден із висуванців не складе хоч скількись серйозної противаги чинному президентові Токаєву, який пішов і на нові вибори як висуванець владної партії «Нур Отан» («Світло Вітчизни»). Всі інші претенденти – переважно маловідомі діячі, яких висунули провладні партії і громадські організації (самовисування в Казахстані немає).

Єдина зареєстрована партія, яка називає себе опозиційною до влади, Загальнонаціональна соціал-демократична партія, оголосила про бойкот цих виборів. Партія заявила, що інші висуванці – «маріонетки», що мають допомогти обранню Токаєва, і висування свого претендента за таких умов пошкодило б репутацію партії.