Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Травень 2019, Київ 15:12
Новини | Міжнародні

На акціях протесту у Казахстані поліція затримала десятки людей

Протест у Алматі із закликом бойкотувати вибори президента, Казахстан, 1 травня 2019 року

Дивитись коментарі

У Казахстані поліція 1 травня затримала десятки людей, що вийшли на вулиці великих міст із закликом звільнити всіх політв’язнів і бойкотувати майбутні президентські вибори.

Затримані є в Нур-Султані, а також Караганді. Очевидці вказують, що поліція застосувала до протестувальників кийки, аби розігнати несанкціонований мітинг. Водночас у поліції це заперечують, і обіцяють перевірити, чи була їхніми співробітниками застосована сила до людей.

Точних даних про кількість затриманих наразі немає.

Повідомляється, що протести несанкціоновані, інформації про затриманих немає
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

У Казахстані проходять протести за звільнення політв’язнів і бойкот виборів президента

Несанкціоновані акції в Алматі і столиці Казахстану за участі понад сотні людей із закликом бойкотувати майбутні президентські вибори почалися о 13 годині за місцевим часом.

Після відставки в березні Нурсултана Назарбаєва, який керував Казахстаном з 1991 року, в країні на 9 червня були призначені дострокові президентські вибори.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG