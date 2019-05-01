На акціях протесту у Казахстані поліція затримала десятки людей

У Казахстані поліція 1 травня затримала десятки людей, що вийшли на вулиці великих міст із закликом звільнити всіх політв’язнів і бойкотувати майбутні президентські вибори.

Затримані є в Нур-Султані, а також Караганді. Очевидці вказують, що поліція застосувала до протестувальників кийки, аби розігнати несанкціонований мітинг. Водночас у поліції це заперечують, і обіцяють перевірити, чи була їхніми співробітниками застосована сила до людей.

Точних даних про кількість затриманих наразі немає.

Несанкціоновані акції в Алматі і столиці Казахстану за участі понад сотні людей із закликом бойкотувати майбутні президентські вибори почалися о 13 годині за місцевим часом.

Після відставки в березні Нурсултана Назарбаєва, який керував Казахстаном з 1991 року, в країні на 9 червня були призначені дострокові президентські вибори.